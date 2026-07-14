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38歲荷蘭裁判驟逝！曾洗清性侵疑雲仍遭世界盃除名　生前痛訴遭誣賴

▲▼荷蘭籍38歲國際足壇裁判迪佩林克（Rob Dieperink）驚傳驟逝。（圖／翻攝自X／Foot néerlandais ）

▲荷蘭籍38歲國際裁判迪佩林克驚傳驟逝。（圖／翻攝自X／Foot néerlandais ）

記者林緯平／綜合報導

荷蘭籍38歲國際足壇裁判迪佩林克（Rob Dieperink）驚傳驟逝，死因尚未公開。他今年4月曾捲入一起性侵疑雲遭英國警方逮捕，儘管最終因證據不足未遭起訴，仍被國際足總（FIFA）從世界盃執法名單中剔除。如今傳出離世噩耗，震驚國際足壇。

痛失世界盃舞台　生前無奈喊冤

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迪佩林克原定擔任今年世界盃的影像輔助裁判（VAR），卻因4月在英國執法期間的一場風暴改變人生。當時他遭控性侵一名青少年被英國警方逮捕，經過全面調查與數位裝置比對後，警方確認未達起訴門檻，全案不予起訴。即便洗刷嫌疑，FIFA仍在5月將他移出世界盃名單。迪佩林克生前接受荷蘭媒體《電訊報》採訪時無奈表示：「我為被錯誤指控感到非常悲痛。我全程配合調查，也對各單位保持透明，對於FIFA拔除名單的決定，我真的感到非常失望。」

荷蘭足總震驚悲痛　社會輿論熱議

這起事件在球迷與社會間引發廣泛關注，許多人對他清白後仍遭重罰的遭遇提出討論。面對迪佩林克的驟逝，荷蘭皇家足球協會（KNVB）發表聲明表達震驚與深切悲痛，強調足壇不僅失去一位備受推崇的裁判，更失去了一位善良且敬業的同事。FIFA隨後也透過官方聲明，代表全球足球界向他的家人及荷蘭足總致上最誠摯的哀悼，願他安息。

執法生涯留遺憾　曾登歐國盃殿堂

回顧迪佩林克的執法生涯，他自2017年起便在荷蘭甲級足球聯賽擔任裁判，並在2024年歐洲國家盃擔任VAR官員，具備豐富的高級別賽事經驗。他生前最後一次執法的賽事，是4月9日水晶宮對陣佛倫提那的歐洲協會聯賽八強戰。不料隨後便捲入調查風波，如今38歲英年早逝，讓短暫卻輝煌的裁判生涯畫下令人遺憾的句點。

關鍵字： 2026世足世界盃裁判荷蘭

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