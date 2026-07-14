38歲荷蘭裁判驟逝！曾洗清性侵疑雲仍遭世界盃除名　生前痛訴遭誣賴

▲荷蘭籍38歲國際裁判迪佩林克驚傳驟逝。（圖／翻攝自X／Foot néerlandais ）

記者林緯平／綜合報導

荷蘭籍38歲國際足壇裁判迪佩林克（Rob Dieperink）驚傳驟逝，死因尚未公開。他今年4月曾捲入一起性侵疑雲遭英國警方逮捕，儘管最終因證據不足未遭起訴，仍被國際足總（FIFA）從世界盃執法名單中剔除。如今傳出離世噩耗，震驚國際足壇。

痛失世界盃舞台 生前無奈喊冤

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迪佩林克原定擔任今年世界盃的影像輔助裁判（VAR），卻因4月在英國執法期間的一場風暴改變人生。當時他遭控性侵一名青少年被英國警方逮捕，經過全面調查與數位裝置比對後，警方確認未達起訴門檻，全案不予起訴。即便洗刷嫌疑，FIFA仍在5月將他移出世界盃名單。迪佩林克生前接受荷蘭媒體《電訊報》採訪時無奈表示：「我為被錯誤指控感到非常悲痛。我全程配合調查，也對各單位保持透明，對於FIFA拔除名單的決定，我真的感到非常失望。」

???? According to L’Équipe:



• Dutch referee Rob Dieperink has reportedly been found dead after being removed from the World Cup officiating team.



• He had originally been selected as a VAR official for the 2026 World Cup.



• One month before the tournament, he was dropped… pic.twitter.com/nKf30xmsU0 — KinG £ (@xKGx__) July 13, 2026

荷蘭足總震驚悲痛 社會輿論熱議

這起事件在球迷與社會間引發廣泛關注，許多人對他清白後仍遭重罰的遭遇提出討論。面對迪佩林克的驟逝，荷蘭皇家足球協會（KNVB）發表聲明表達震驚與深切悲痛，強調足壇不僅失去一位備受推崇的裁判，更失去了一位善良且敬業的同事。FIFA隨後也透過官方聲明，代表全球足球界向他的家人及荷蘭足總致上最誠摯的哀悼，願他安息。

FIFA has dropped Rob Dieperink from its list of World Cup match officials after he was arrested by the Metropolitan Police in April following allegations of sexual assault against an underage boy in London.



Dieperink, a Dutchman who had been selected as a VAR official for this… pic.twitter.com/Vmr2VQZ0lR — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 15, 2026

執法生涯留遺憾 曾登歐國盃殿堂

回顧迪佩林克的執法生涯，他自2017年起便在荷蘭甲級足球聯賽擔任裁判，並在2024年歐洲國家盃擔任VAR官員，具備豐富的高級別賽事經驗。他生前最後一次執法的賽事，是4月9日水晶宮對陣佛倫提那的歐洲協會聯賽八強戰。不料隨後便捲入調查風波，如今38歲英年早逝，讓短暫卻輝煌的裁判生涯畫下令人遺憾的句點。