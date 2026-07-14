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明星賽先發公布！舒瓦伯接替大谷　楚奧特領軍美聯

記者王真魚／綜合報導

大聯盟明星賽將於台灣時間15日上午9點在費城市民銀行球場登場，聯盟14日公布兩聯盟先發名單。由於道奇球星大谷翔平因膝蓋治療辭退明星賽，地主費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）將頂替擔任國聯指定打擊，並扛下開路先鋒重任。

據《ESPN》報導，舒瓦伯本季上半季轟出32支全壘打，高居全聯盟第一。他將率領國聯打線迎戰美聯，與大都會強打索托（Juan Soto）、道奇一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、國民游擊手艾布蘭姆斯（CJ Abrams）、道奇三壘手孟西（Max Muncy）、勇士二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）、費城人外野手馬許（Brandon Marsh）、道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）及勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）共同先發。

▲Kyle Schwarber。（圖／達志影像／美聯社）

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▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）單局雙響砲。 （圖／達志影像／美聯社）

美聯方面則受到傷兵影響而調整陣容，老虎外野手葛林（Riley Greene）、洋基一壘手萊斯（Ben Rice）與外野手貝林傑（Cody Bellinger）遞補進入先發名單。

萊斯本季已敲出29支全壘打，僅次於舒瓦伯與太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。由於藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）因背部不適退出明星賽，而原本遞補的一壘手柯茲（Nick Kurtz）又扭傷拇指，讓萊斯獲得先發機會。

此外，洋基球星賈吉（Aaron Judge）因肋骨骨折，自5月底以來便未再出賽，貝林傑因此頂替右外野先發；葛林則取代因臀部傷勢缺陣的雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）。

國聯先發投手將由地主費城左投桑契斯（Cristopher Sánchez）擔綱，這是自2022年道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）後，再度有球員在自家主場擔任明星賽先發投手；他也成為費城人自2011年哈勒戴（Roy Halladay）之後，首位在明星賽先發的投手。

美聯則由藍鳥右投席斯（Dylan Cease）掛帥先發，成為球隊自2009年哈勒戴後，首位在明星賽擔任先發投手的藍鳥球員。

美聯先發打線由天使球星楚奧特（Mike Trout）擔任第一棒中外野手，第2棒為指定打擊阿瓦瑞茲，第3棒起依序為運動家捕手蘭格里爾斯（Shea Langeliers）、光芒三壘手卡米內洛（Junior Caminero）、皇家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、貝林傑、萊斯、葛林，以及藍鳥二壘手克萊門特（Ernie Clement）。

關鍵字： 明星賽大谷翔平舒瓦伯桑契斯美聯國聯

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