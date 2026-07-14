山本由伸明星賽驚喜收到神秘人物打氣！笑喊：今天最在意他

記者王真魚／綜合報導

大聯盟明星賽將於台灣時間15日在費城登場，道奇日籍投手山本由伸13日出席賽前記者會時，場邊突然出現一位「神秘嘉賓」，讓他當場露出驚喜笑容，甚至直呼：「今天最在意的人就是他！」

據日本《體育報知》報導，山本在接受媒體提問期間，不時望向場邊的一名男子，神情又驚又喜，似乎相當在意對方的存在。 這位神秘人物正是2023年掀起熱潮、並將於7月26日推出第二季的TBS人氣日劇《VIVANT》中「多拉姆（Drum）」一角的飾演者、前相撲選手兼演員富榮ドラム。

身為《VIVANT》粉絲的山本透露，最近正好在重溫第一季，為即將播出的續作暖身。他笑著表示：「老實說，今天最讓我在意的就是他了，真的超在意的（笑）。我等等一定要找他拍照，真的很想拍！」

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記者會結束後，山本也如願與富榮ドラム碰面，兩人開心合影留念。富榮還透過手機語音向山本送上「加油！」的祝福。

值得一提的是，前日本火腿球星杉谷拳士此次也以《VIVANT》宣傳大使身分同行，並自稱是劇中的「別班」成員，擔任兩人的橋樑。

杉谷隨後受訪時笑說：「我其實完全沒有出演這部戲啦，只是自稱『別班』而已！這可不是伏筆喔！」

▲ 洛杉磯道奇隊投手山本由伸。 （圖／達志影像／美聯社）