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420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷本屆世界盃的晉級之路，被部分球迷直言都是靠裁判、FIFA幫忙。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

世界盃四強賽前夕爆出震撼彈！阿根廷在8強賽擊退瑞士後，引發全球大批球迷不滿，網路上竟出現一網站「argentinaout.com」發起將阿根廷逐出世界盃的聯名活動，目前已突破420萬人連署。連署書列出10大罪狀，直指裁判偏袒梅西（Lionel Messi）、點球過多及球迷種族歧視，讓這場即將到來的「阿英大戰」蒙上特別的色彩。

更新時間：今（14）日08時39分，該網站連署人數已達到4292281人

10大罪狀曝光！350萬人怒吼裁判偏袒

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這份請願書最初目標僅100萬人，但在網路發酵下迅速衝破420萬大關，目前正朝500萬人邁進，顯示全球球迷對此事件的強烈情緒與高度關注。連署書中直指國際足總（FIFA）的足球規則似乎「不適用於阿根廷」，控訴裁判不僅在對陣埃及的比賽中出現多次爭議判罰，更明顯偏袒阿根廷當家球星梅西。此外，球迷不滿阿根廷獲得過多點球，且場上公然犯規屢遭無視，質疑賽事公平性已經嚴重失衡。

球迷涉歧視惹議　FBI介入調查成焦點

除了場上的判罰爭議，連署書也將矛頭指向場外效應，提供更多元指控。內容羅列多項證據，指控部分阿根廷球迷是種族主義者，甚至對葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的知名鐵粉網紅「IShowSpeed」進行種族歧視，引發跨國界網友的公憤。更令人震驚的是，連署書第十點直接爆料，阿根廷足協（AFA）目前已遭到美國聯邦調查局（FBI）介入調查，讓單純的體育賽事上升至法律與國際醜聞層級。

▲ 埃及總教練哈桑（Hossam Hassan，左）在世界盃16強賽對阿根廷一役中，不滿判決與法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）激烈理論。（美聯社） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及總教練哈桑在16強賽對阿根廷一役中，不滿判決與裁判激烈理論 。（圖／達志影像／美聯社）

挺進4強強碰英格蘭　爭議不斷恐掀波瀾

回顧本屆賽事脈絡，阿根廷剛在8強賽中順利擊敗瑞士，成功收下世界盃4強門票。然而，這波超過420萬人的抵制聲浪，無疑為球隊帶來巨大的場外壓力。阿根廷接下來將在4強賽迎戰宿敵英格蘭，在現今判罰爭議與輿論撻伐的雙重夾擊下，這場「阿英大戰」勢必成為全球矚目焦點，國際足總將如何平息這場公關危機，也成為賽局之外的最大看點。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西阿根廷

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