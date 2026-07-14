村上宗隆並非秒答應全壘打大賽！笑曝旅美困擾：客場沒免治馬桶

▲ 白襪日籍重砲村上宗隆出席明星賽前記者會，坦言遞補入選後並未立刻答應參賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

白襪日籍重砲村上宗隆13日（台灣時間14日）出席明星賽前記者會，談到自己遞補入選明星賽以及參加全壘打大賽的決定時，坦言「並非立刻答應」，除了考量左腿傷勢，也因為今年全壘打大賽改制，才讓他決定接受挑戰。

據日本《Daily Sports》報導，村上日前才剛從左大腿後側拉傷傷癒歸隊，隨後便收到遞補參加明星賽的通知。不過他透露，「完全不是立刻就答應了。」他進一步解釋，「畢竟還有傷勢的問題，如果全壘打大賽沒有修改規則，我應該也不會參加。」

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今年全壘打大賽取消過去的計時制，改採限制揮棒次數的新規則。村上認為，現行賽制對球員更加友善，「因為規則變得對選手更友善，所以我才決定參加。」

雖然即將迎來生涯首次明星賽與全壘打大賽，但村上似乎還沒有完全進入狀況。他笑說，「現在還沒有特別興奮，老實說，我自己還搞不太清楚狀況。」至於全壘打大賽，他坦言，「沒有什麼特別期待，反而覺得自己應該會很緊張。」

過去一周，村上從小聯盟復健賽一路回到大聯盟舞台，接著又馬不停蹄投入明星賽周活動。對此，他表示，「能夠站上大聯盟這個舞台比賽，真的很開心，也讓我知道小聯盟究竟是什麼樣的環境。」

被問到同樣旅美的藍鳥隊岡本和真時，村上表示，「不管是不是第一年，他都是從日本一起來到美國挑戰的球員。不只是岡本，很多日本選手能夠在這樣的舞台上發光發熱，都帶給我很大的刺激，也讓我覺得自己必須更加努力。」

談到赴美後最不習慣的地方，村上毫不避諱地說，「客場飯店沒有免治馬桶。」一句話逗笑現場媒體。

值得一提的是，村上受訪期間還意外發現曾演出人氣日劇《VIVANT》的藝人富榮ドラム現身會場，當場瞪大雙眼，笑著表示，「《VIVANT》我真的看了很多遍。」記者會結束後，兩人也開心合影留念。

▲ 白襪日籍重砲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）