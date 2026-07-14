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山本由伸明星賽坦言少了大谷很寂寞　笑虧他現在只顧小孩

▲ 洛杉磯道奇隊投手山本由伸在費城出席大聯盟全壘打大賽。 （圖／達志影像／美聯社）

▲ 洛杉磯道奇隊投手山本由伸在費城出席大聯盟全壘打大賽。 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇投手山本由伸連續兩年入選大聯盟明星賽，不過少了隊友大谷翔平陪伴，仍讓他直呼有些不習慣。山本13日（台灣時間14日）在明星賽前受訪時坦言，大谷辭退後，自己的心情與往年截然不同，甚至笑稱，如今升格當爸的大谷「大概不會回我的訊息」。

山本本季至今先發17場，繳出9勝6敗、防禦率2.85的成績，連續兩年獲選明星賽。對於大谷因左膝發炎辭退明星賽，他坦言，「因為平常總是在一起，所以還是有點不習慣。翔平不在這種情況其實很少見，所以心情多少和平時不太一樣。」

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《日刊體育》報導，山本受訪時表示，自己並未與大谷深入聊過辭退一事，但仍感到相當可惜，「他是我心目中最頂尖的球員，這次明星賽少了他，確實有些寂寞。」 去年明星賽期間，兩人曾在機場上演踮腳比身高的趣味互動；例行賽期間，也經常被拍到在休息區聊天，大谷賽後進行投球時，山本在場邊等候他結束，成了球迷熟悉的畫面。

▲ 洛杉磯道奇隊投手山本由伸在費城出席大聯盟全壘打大賽。 （圖／達志影像／美聯社）

▲ 山本由伸。 （圖／達志影像／美聯社）

不過，山本受訪時不忘開玩笑表示，「他現在心思都放在孩子身上，我傳訊息給他，大概也不會回吧。」

雖然少了大谷同行，但山本指出，道奇此次仍有總教練羅伯斯（Dave Roberts）、佛里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）以及羅布雷斯基（Justin Wrobleski）等人入選明星賽，「道奇球員很多，我想還是能撐過去。」

第2度參加明星賽的山本，希望自己能以更從容的心情享受盛會，「今年想要冷靜一點，好好享受這一切。」

談到旅美第3年的成長，山本表示，雖然愈來愈能感受到自己的進步與收穫，但同時也更常意識到自身不足，「技術上我嘗試了不同的投球方式，很多事情都朝好的方向前進，感覺自己又向前邁進一步，但也更深刻感受到，還必須繼續努力。」

關鍵字： 山本由伸大谷翔平明星賽道奇隊MLB

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