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19歲太老了？西班牙主帥笑虧亞馬爾　預告世足4強迎來大爆發

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬爾備受西班牙主帥期待。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

世界盃4強戰「西法大戰」一觸即發，西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）賽前霸氣宣示，將傾盡所有搶下決賽門票！面對全面進化的法國陣容，他不僅點名姆巴佩的威脅，更笑稱19歲的神童亞馬爾（Lamine Yamal）「已經老了」，預告這名天才新星將在生死戰迎來真正大爆發。

19歲太老？主帥笑虧神童，盼亞馬爾拋開焦慮

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身為陣中最受矚目的進攻核心，19歲的亞馬爾無疑是全場焦點。德拉富恩特談到這名愛將時展現了極大的信心，甚至在受訪時幽默開起玩笑：「想像一下，他現在19歲了⋯⋯他老了，他在足球界的時間不多啦！」笑聲過後，主帥立刻收起玩笑，給出最安定的心理建設：「我希望他能保持冷靜，拋開所有焦慮。最重要的是去享受足球，就像他一直以來熱愛的那樣。」德拉富恩特更直言，亞馬爾在本屆賽會的「最強表現」尚未出現，並大膽預言：「希望他的爆發之戰就在明天，要不然就是在決賽！」

無懼姆巴佩進化！西法大戰頂尖對決

要闖進決賽，西班牙必須跨過強大的「高盧雄雞」。德拉富恩特坦言，這支法國隊已經比雙方上次交手時更加強大。他特別點名法國的雙箭頭：「姆巴佩變得更強了，登貝萊也進步了，他們無論是個人能力還是整體團隊，都迎來了進化。」儘管對手來勢洶洶，主帥依然展現出「無敵艦隊」的驕傲，強調西班牙在賽事洗禮下同樣大幅成長，絕對有底氣與之抗衡。

▲西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙總教練德拉富恩特。（圖／達志影像／美聯社）

扛起國家隊榮耀　盼破除歷史四強魔咒

回顧世界盃歷史，西班牙闖入四強的次數屈指可數。面對如此重大的歷史節點，德拉富恩特並未選擇逃避壓力。「在我看過的所有世界盃中，西班牙進入準決賽的次數並不多，」他堅定地表示，「我們非常清楚自己肩負的責任，球隊絕對不會退縮。」這番話不僅是向球迷喊話，更是為全隊注入強心針，誓言打破歷史框架，向大力神盃發起最終衝擊。

關鍵字： 2026世足世界盃亞馬爾西班牙

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