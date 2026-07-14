舒瓦伯大讚村上宗隆：外界質疑已被他親手打破

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）本季上半季已轟出32支全壘打，高居大聯盟全壘打榜首位，不僅將在明星賽擔任國聯先發第一棒指定打擊，也將挑戰全壘打大賽二連霸。談到首次參賽的白襪日籍強打村上宗隆，舒瓦伯給予高度評價，直言外界的質疑聲早已被他的表現徹底打破。

據日本《報知新聞》報導，舒瓦伯13日在明星賽前受訪時，談到自己將以地主球員身分參與盛會，難掩興奮之情。

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「能夠以第一棒身分上場，我非常開心，也很感謝教練這樣安排。」舒瓦伯表示，「我想明天地主球迷一定會很興奮，我也很期待看到大家的反應。」

今年全壘打大賽改採限制揮棒次數的新制，舒瓦伯認為，這樣的調整有助於降低球員負擔，「以前必須連續揮棒兩、三分鐘，等於要揮超過20次，現在限制揮棒數，我認為對球員來說是件好事。」

除了顧及選手體能，舒瓦伯也認為新規則能讓球迷有更多時間欣賞每一發全壘打，「大家可以慢慢追蹤球的飛行軌跡，如果真的出現500英尺等級的大號全壘打，球迷更能感受到那種震撼。」

談到首度參加全壘打大賽的村上宗隆，舒瓦伯透露，兩人目前僅在球場上簡單打過招呼，但自己一直都相當關注這位來自日本的重砲，「我認為他在大聯盟第一年就適應得很好，而且相當成功。」舒瓦伯說，「他的揮棒非常有力量，可以把球打得又高又遠。」

他進一步表示，最令自己印象深刻的是，外界原本普遍懷疑村上能否將日本職棒時期的火力帶到大聯盟，但村上只花了短短幾個月，就已經證明自己的能力，「能夠看到他入選明星賽，真的很棒。我相信這股氣勢還會持續下去，也很期待看到他的職業生涯未來會如何發展。」

不過，身為衛冕冠軍的舒瓦伯，仍不忘展現企圖心。當被問到全壘打大賽的冠軍歸屬時，他笑著說：「當然，最好還是我自己贏。」