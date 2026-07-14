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10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

▲▼哈蘭德帶浣熊標本回挪威。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德帶浣熊標本回挪威。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

挪威國家隊在美加墨世界盃締造隊史首闖8強奇蹟，13日全隊光榮返鄉，吸引逾10萬名球迷湧入首都狂歡！狂轟7球的「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）不僅是場上英雄，下機時手捧一隻價值750美元的「小浣熊標本」更是搶盡媒體版面，成為全場最另類焦點。

怪物前鋒超搶戲！帶750美元「買醉浣熊」下機

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本屆世界盃以7顆進球拿下射手榜第3名的哈蘭德，在球場上霸氣十足，場下卻展現極大反差。當飛機降落挪威奧斯陸機場並接受「水門禮」洗禮時，走下舷梯的哈蘭德腋下竟夾著一隻「拿著酒瓶的小浣熊標本」；有趣的是哈蘭德也在個人社群寫下：「浣熊跟著我回家」。

根據《日本Yahoo》報導，這是他在美國德州達拉斯花費750美元（約新台幣2.4萬）購入的戰利品。這項充滿幽默感的超狂舉動，不僅讓接機球迷直呼可愛，該商店的商品更因哈蘭德的光顧而瞬間被掃購一空。

10萬人塞爆奧斯陸！王儲親自擊鼓重現「維京戰吼」

儘管歸國班機延遲了4小時，甚至哈蘭德因故提前離場，但絲毫未減損挪威民眾的熱情。球員們搭乘雙層敞篷巴士在市區遊行，最終抵達奧斯陸王宮覲見國王哈拉德（King Harald）。王宮廣場前湧入約10萬名陷入瘋狂的球迷，現場更由王儲哈康（Crown Prince Haakon）親自擊鼓，帶領全場球迷做出整齊劃一的划船動作，重現本屆世界盃最著名的「維京戰吼」，場面震耳欲聾，展現出強烈的國家凝聚力。

睽違28年重返大舞台！血戰英格蘭寫下不朽傳奇

這次的榮耀歸國，背後是挪威足球一段不可思議的旅程。這是挪威睽違28年再度闖入世界盃，在小組賽階段，哈蘭德2場狂進4球助球隊以分組第二晉級。進入淘汰賽後，挪威先是在16強靠著哈蘭德的致勝球擊敗象牙海岸，隨後更在次輪爆冷，憑藉哈蘭德的梅開二度氣走強權巴西，寫下隊史首闖8強的紀錄。儘管8強賽在延長賽以1比2惜敗英格蘭，但挪威隊從跌跌撞撞到硬扛世界頂級強隊，已成功讓全球足壇看見這個北歐國家的強勢崛起與無窮潛力。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德

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