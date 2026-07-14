世足期間才痛失祖母！南非25歲國腳返家後猝逝　警方介入調查

▲南非球員亞當斯驟逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

南非國家隊25歲中場球員亞當斯（Jayden Adams）剛在2026年世界盃助隊寫下歷史，卻在近日被發現陳屍於開普敦住處，警方已正式介入調查。他生前在贏球慶祝時「獨自發呆」的影片瘋傳，引發外界對他是否深受憂鬱症所苦的揣測。這起悲劇震驚國際足壇，世界盃8強賽更為他舉行了默哀儀式。

警方啟動死因調查 網傳憂鬱症奪命

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根據《ESPN》報導，亞當斯的遺體在開普敦斯霍茨克盧夫（Schotsche Kloof）的一處住宅被尋獲。南非警方證實，目前已立案調查這起猝死案，詳細死因仍有待解剖釐清。然而，事件發生後，社群媒體上開始瘋傳一段南非擊敗南韓時的更衣室影片。畫面中，當全隊歡喜若狂地慶祝時，亞當斯卻獨自一人安靜呆坐，完全沒有參與其中。這反常的舉動讓大批網友與球迷質疑他是否長期獨自對抗憂鬱症，也讓運動員在光鮮亮麗成績背後所承受的巨大心理壓力，成為社會大眾強烈關注的焦點。

???? ????????????????????????????????: South Africa international Jayden Adams has passed away at the age of 25, just weeks after representing his country at the 2026 World Cup.



Rest in peace. ????️???????? pic.twitter.com/knqRAbvIz7 — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 11, 2026

世足期間強忍喪親痛 官方籲停止臆測

事實上，亞當斯在世界盃期間承受著極大心理負擔與多元面向的壓力。南非體育部長麥肯齊（Gayton McKenzie）透露，亞當斯在對陣捷克的小組賽前幾個小時，才剛接獲祖母過世的噩耗，但他仍強忍悲痛上陣，展現極高的職業精神。針對外界沸沸揚揚的輕生與下毒謠言，麥肯齊與警方皆呼籲大眾保持克制與同理心，在調查結果出爐前停止無端揣測，讓家屬能平靜處理後事。

▲亞當斯驟逝，世界盃期間球員為其默哀。（圖／達志影像／美聯社）

剛寫下世足歷史 25歲新星就此殞落

效力於馬梅洛迪桑當斯隊（Mamelodi Sundowns）的亞當斯，是南非足壇備受期待的超新星。他在本屆世界盃小組賽3戰全勤，並成功幫助南非隊史首度闖入淘汰賽。儘管在16強賽中惜敗加拿大，但他的拚搏身影早已深植人心。亞當斯的父親悲痛表示，全家至今仍無法接受這個事實，足壇也為這位年輕生命的早逝感到無比惋惜。