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梅西21年終於碰英格蘭！外媒揭三獅「最恨對手」　阿根廷竟贏德國

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西將在4強賽中，生涯首度出戰英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

英格蘭即將在世界盃四強賽迎戰阿根廷，這場「世紀大戰」引爆全球狂熱！英國足球媒體《Planet Football》評選出英格蘭隊史「6大死敵」，阿根廷憑藉著世足賽場上的新仇舊恨，成功擊敗德國與蘇格蘭，被認證為三獅軍團的頭號宿敵。

上帝之手與紅牌交織！阿根廷榮登榜首

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對英格蘭球迷來說，阿根廷絕對是最不想輸的對手。兩國恩怨可追溯至1966年，當時英格蘭主帥拉姆西（Alf Ramsey）怒斥阿根廷球員是「野獸」。隨後1986年馬拉度納（Diego Maradona）的「上帝之手」，及1998年席蒙尼（Diego Simeone）誘使貝克漢（David Beckham）吞下紅牌，都讓對決充滿濃濃火藥味。誇張的是，在梅西（Lionel Messi）長達21年的國家隊生涯中，雙方竟從未碰頭，讓這次四強賽的期待值徹底拉滿。

▲▼馬拉度納效力拿坡里時期。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬拉度納於1986世界盃對陣英格蘭的8強賽中，用左手將球拍入網中的爭議性進球。（圖／達志影像／美聯社）

德國僅排第2！幽靈進球造就經典

緊接在阿根廷之後的，是排名第2的德國。英德世仇主要建立在純粹的足球競技上，雙方聯手貢獻了無數經典戰役。從2001年歐文（Michael Owen）在慕尼黑的帽子戲法，到2010年世足賽蘭帕德（Frank Lampard）慘遭沒收的「幽靈進球」，乃至2020年歐國盃英格蘭甜蜜復仇，英德大戰永遠不缺話題。

最古老對手蘇格蘭排第3　法國位居第5

歷史最悠久的對手蘇格蘭排名第3，雙方的競爭宛如急於證明自己的老大哥與現在握有主導權的弟弟；愛爾蘭則因強烈的民族情感位居第4。至於近年實力強勁的法國僅排第5，外媒分析英法之間「只有足球競爭、缺少歷史仇恨」，墊底的第6名則是實力有落差的威爾斯。

超越足球的恩怨！歷史脈絡推波助瀾

阿根廷與英國的仇恨不僅停留在綠茵場上。歷史學家分析，英國在19世紀對阿根廷有極深的文化影響力，阿根廷的足球與體育俱樂部皆源自英國。這讓阿根廷對英國抱持著「既仰望又想打敗」的矛盾情結，加上後來的福克蘭戰爭，讓阿根廷人將擊敗英格蘭視為最高榮耀。這股超越體育的民族情緒，注定讓即將到來的英阿大戰成為史詩級對決。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西阿根廷英格蘭

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