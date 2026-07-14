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巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

▲巴西頭號球星小維尼修斯（Vinicius Junior）本屆已狂轟4球，狀態熱到發燙。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西頭號球星小維尼修斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

巴西在美加墨世界盃慘遭挪威淘汰，當家球星小維尼修斯（Vinícius Júnior）卻因一張在義大利遊艇上的度假照引發軒然大波。照片中他與擁有5600萬粉絲的網紅女友維吉妮亞（Virginia Fonseca）親密同框，不僅證實兩人神速復合，更因時機敏感引爆巴西球迷怒火，痛批他毫不在乎國家隊敗仗。

兵敗出局秒度假　惹怒全巴西球迷

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根據阿根廷媒體《Infobae》報導，這張在義大利薩丁尼亞島遊艇上拍攝的慶生照，成了點燃巴西大眾怒火的導火線。在巴西男足爆冷敗給挪威後短短幾日，剛滿26歲的小維尼修斯便在海外愜意狂歡。憤怒的球迷湧入社群開轟，認為國家隊剛吞下恥辱敗仗，球星卻毫無悔意地高調享樂，對比之下極度刺眼。不過，也有部分輿論指出，球員在休賽季本就該享有私人空間，社群媒體的過度檢視，凸顯出現代運動員在場上面臨勝負壓力、場外又遭球迷道德綁架的兩難處境。

「同款紅比基尼」成復合鐵證

這段戀情的死灰復燃充滿戲劇性。維吉妮亞在通訊軟體分享了遊艇照，眼尖網友發現她身上的紅色比基尼，與小維尼修斯友人早前發布的慶生照完全相同。眼看紙包不住火，小維尼修斯隨後也在女方貼文大方留言「看到妳這樣真好」，高調證實兩人在歷經短暫分手後已重修舊好。

世足賽期間密會　淘汰後結伴就醫

兩人的復合在世界盃期間早有跡可循。據巴西《環球報》報導，賽事期間兩人就曾於小維尼修斯租下的住處秘密會面。巴西確定遭到淘汰後，他們更被目擊結伴前往當地診所進行靜脈注射治療，原因是維吉妮亞感染了重感冒，顯示兩人在國家隊陷入泥沼之際，私下仍保持緊密聯繫。

熬過小三疑雲　5600萬粉網紅重回懷抱

回顧兩人感情脈絡，這對情侶在今年5月才因男方爆出花錢招待兩名女模飛往馬德里的「小三疑雲」而閃電分手。當時在IG坐擁5600萬粉絲的維吉妮亞曾烙下狠話表示「絕不妥協」。如今不僅火速打臉自己重回球星懷抱，這場充滿爭議的遊艇之旅，也成為巴西本屆世足兵敗後，最受關注的場外風暴。

關鍵字： 2026世足世界盃小維尼修斯巴西

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