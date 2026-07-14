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沒傳球給哈蘭德引眾怒！索爾洛特收到死亡威脅

記者王真魚／綜合報導

挪威在世界盃8強賽遭英格蘭逆轉淘汰後，前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）因錯失一次關鍵反擊機會，與女友塞爾娜斯（Lena Selnes）接連遭到網路霸凌，甚至收到死亡威脅與要求他自殺的訊息，引發外界關注。

根據印度媒體《ThePrint》報導，爭議發生在上半場第44分鐘。當時挪威1比0領先，索爾洛特在一次二打一反擊中，並未將球傳給身旁無人看防的哈蘭德（Erling Haaland），而是選擇自行射門，最終遭英格蘭後衛擋下。英格蘭隨後扳平比分，並在延長賽靠著貝林漢姆（Jude Bellingham）攻進致勝球，以2比1逆轉晉級。 賽後，大批球迷將怒火指向索爾洛特。

塞爾娜斯透過Instagram限時動態公開多則留言截圖，其中有人寫下「叫妳老公離開挪威，從懸崖跳下去」，甚至還有人直接揚言「我要殺了他」。

對於這次引發爭議的決定，索爾洛特賽後受訪時解釋，自己當下原本就打算將球傳給哈蘭德，但英格蘭後衛史東斯（John Stones）封住了傳球路線，因此才決定起腳射門。

「那個情況下，我唯一想做的就是把球傳給艾林（哈蘭德），但我感覺傳球空間已經不存在，所以最後選擇射門。」索爾洛特表示。

索爾洛特坦言，這次失誤發生在世界盃8強這樣的重要舞台，讓他感到格外沉重，「這就是你會希望自己做得更好的時刻。我知道未來還會有機會，但當我們正為闖進世界盃4強而戰時，心情自然非常不好受。」

▲ 索爾洛特（Alexander Sørloth）在世界盃8強賽錯失關鍵反擊機會，賽後遭網友死亡威脅 。（圖／路透）

▲ 索爾洛特（Alexander Sørloth）在世界盃8強賽錯失關鍵反擊機會，賽後遭網友死亡威脅 。（圖／路透）

關鍵字： 世界盃索爾洛特哈蘭德網路霸凌死亡威脅

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