U18中華男排直落三力退印尼　明與地主中國爭分組龍頭

▲中華男排直落三收下預賽第二勝。（圖／AVC提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲U18男子排球錦標賽13日迎來預賽第二日賽程，在昨日五局擊退香港後，中華男排今日迎戰印尼，面對比數多次膠著的狀況，中華隊在關鍵分展現穩定抗壓能力，最終以32比30、25比16、26比24，局數3比0擊敗印尼，收下預賽二連勝，持續朝晉級目標邁進，14日將與地主中國正面交鋒。

首局雙方互有來回，中華隊一度節奏稍顯混亂，但在關鍵時刻及時穩住陣腳，陳琨霖與王禹喆接連攔下對手重扣，成功帶動團隊士氣，雙方一路激戰至30分後仍難分高下，中華隊最終把握住關鍵分，以32比30驚險收下首局。

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拿下首局後，中華隊延續火燙手感，第二局無論發球、攔網及攻擊端皆逐漸掌握主動權，利用發球有效壓制印尼接發球，建立穩定領先優勢，一度將比分拉開至9分差。局末陳琨霖更以一記ACE球為球隊拿下致勝分，中華隊以25比16再下一城，率先取得聽牌優勢。

▲中華男排張瑋修攻下全場最高20分。（圖／AVC提供）

第三局印尼調整攻守節奏，成功限制中華隊部分進攻，雙方比分一路緊咬，中華隊一度處於落後。不過球隊沒有因此自亂陣腳，透過邊攻與快攻多點開花持續追趕，快攻手王禹喆更在關鍵時刻連續發出兩記ACE球，為球隊注入強心針，最終再以26比24拿下關鍵第三局，直落三收下本場比賽勝利。

此役中華隊陣中主攻手張瑋修攻下全場最高20分，持續扛起球隊得分火力，舉對翁郁盛貢獻9分，快攻手陳秉鑫與王禹喆則各拿下8分，在攻守兩端都有亮眼表現。

賽後，擔任舉球重任的陳琨霖表示，相較於昨日首戰對上香港，今天全隊心態更加放鬆，也因此能將平時訓練成果完整發揮出來。「今天大家打得比較放鬆，沒有昨天的畏手畏腳，反而是越戰越勇，失誤比較少，士氣也一直維持得很好，這是今天做得最好的地方。」而談到仍需修正之處，陳琨霖則認為球隊有時在比分膠著或落後時容易急於追分，反而有連續失分的狀況出現。他表示，「在比較亂的時候，要提醒自己慢下來，一顆一顆去處理，把每一分做好。」

▲中華男排舉球員陳琨霖。（圖／AVC提供）

由於U18中華隊陣中球員來自不同學校，陳琨霖坦言，整體磨合狀況滿分10分的話，目前約有7分的默契，「大家平常感情都不錯，不過集訓的時間有限，所以默契上還有一些不足，目前都盡量透過場上、場下的口頭溝通去建立默契。」

首次站上國際賽舞台的陳琨霖，也分享這兩天征戰亞錦賽的心情。「第一次挑戰國際舞台，真的很興奮也很緊張，希望可以透過這次比賽累積更多經驗，學習在高張力的比賽中做出最好的選擇，這些都會是未來排球生涯很重要的養分。」

收下預賽二連勝後，中華隊14日將迎戰地主中國。隨著中國稍晚擊敗香港，兩隊同以二連勝確定晉級八強，明日之戰也將成為分組第一之爭。對於擁有地主優勢的中國，陳琨霖認為，球隊不需要刻意改變打法，「把自己的事情做好就好，相信自己，用挑戰者的心態去面對。」他也表示，全隊此次參賽的共同目標，就是朝頒獎台邁進，力拚在本屆U18亞錦賽創造佳績。