桃猿首輪陳趙羿勳首局失4分　中華隊雨中0比6不敵韓國吞2連敗

▲中華隊陳趙羿勳。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年四國菁英棒球對抗賽13日晚間上演台韓大戰，比賽在雨中進行，5局尚未結束便因雨裁定，中華隊最終以0比6落敗。

樂天桃猿選秀第一指名陳趙羿勳擔任先發投手，首局就遭韓國隊元相允、姜旼佑、金宗佑及金係煥接連狙擊，一口氣失掉4分。陳趙羿勳2局下回穩，但3局下又被金係煥敲出二壘安打，韓國再添1分；4局下則因兩次保送加上守備失誤，再失1分。

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中華隊打線全場遭到封鎖，僅敲出2支安打，其中中信兄弟蔡琞傑掃出二壘安打，張鐿騰也敲出安打。

韓國先發投手金多云主投4.1局，僅被敲出2支安打，送出5次三振、3次保送，沒有失分；鄭現友接替投0.2局，飆出1次三振，同樣未失分。

陳趙羿勳僅投2.1局，被敲6支安打，投出2次保送、奪2次三振，失5分，其中3分為責失；今年味全龍選秀第三指名李崧睿接替登板，投1.2局送出3次保送、奪2次三振，失掉1分。

中華隊首戰以6比10不敵美國，此役再以0比6輸給韓國，目前累計2敗；韓國則以1勝1敗與日本隊戰績相同，美國隊以2勝暫居第一。

▲韓國隊金多云。（圖／中華棒協提供）