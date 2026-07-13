凱道前決戰最高榮耀！總統盃3x3籃球賽開賽　還增設「帕拉組」

▲總統盃3對3籃球賽開賽記者會。（圖／運動部全民署提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

由運動部全民運動署主辦「2026全民運動賽事－總統盃3對3籃球賽」正式展開全臺22個縣市的預賽，13日舉辦開賽記者會，全民運動署房瑞文署長出席並鼓勵不同年齡層踴躍參加，藉由各縣市預賽及全國決賽機制，串聯各地方政府共同推廣籃球運動，打造全民參與的競賽平臺，落實「Sports for All」目標。

全民署房瑞文署長表示，115年賽事除原有高中組、大專組及公開組外，今年更新增「壯年組」及「帕拉組」（輪椅籃球），共計5組，各組再分男子組及女子組，提供不同年齡層、不同族群多元參與機會，體驗運動樂趣，展現臺灣健康、活力、運動平權與多元共融的運動文化。

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今日特別邀請活動大使徐詩涵及輪椅籃球國手孫御斌蒞臨現場，分享自身投入籃球運動及參與各項賽事的寶貴經驗。徐詩涵大使鼓勵青年朋友勇於挑戰自我，透過參與3對3籃球賽培養團隊合作精神與運動習慣，享受競技帶來的成就感。孫御斌選手則以自身克服困難、持續投入輪椅籃球運動的歷程，分享運動不受身體條件限制，只要堅持信念，每個人都能在球場上發揮自我價值，展現無限可能。

▲全民運動署房瑞文署長出席總統盃3對3籃球賽開賽記者會。（圖／運動部全民署提供）

此外，啟動儀式也象徵2026總統盃3對3籃球賽正式揭開序幕，全國22個縣市預賽將自7月18日起至9月27日陸續接力登場，展開為期兩個多月的精彩賽事。首波賽事由宜蘭縣及基隆市率先開打，分別於7月18及19日在宜蘭光電籃球場及國立臺灣海洋大學籃球館舉行，各縣市各組別優勝隊伍將晉級全國總決賽，於10月31日至11月1日齊聚總統府前凱達格蘭大道，爭取最高榮耀。

運動部表示，各縣市預賽已陸續開放報名並接續展開，歡迎全國熱愛籃球運動的民眾踴躍組隊參賽，在球場上展現團隊默契與競技實力，共同角逐總統盃最高榮耀。相關競賽資訊、各縣市賽程及報名方式，請至2026總統盃3對3籃球賽官方網站（https://www.taiwan3x3.tw）查詢。