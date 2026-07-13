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挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

▲挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）女友塞爾娜斯（Lena Selnes）社群也遭到憤怒網友洗版。（圖／翻攝自IG／Lena Selnes）

▲挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）女友塞爾娜斯（Lena Selnes）社群也遭到憤怒網友洗版。（圖／翻攝自IG／Lena Selnes）

記者蔡厚瑄／綜合報導

挪威隊在本屆世界盃踢進8強，創隊史最佳紀錄，但對戰英格蘭時以1比2遭逆轉。前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）因未傳球給隊友哈蘭德（Erling Haaland）的射門遭對手擋下，賽後遭到網友留言攻擊，甚至連家人都被波及，他的女友塞爾娜斯（Lena Selnes）沉痛呼籲，盼大家在發表仇恨評論前能再多想一下。

事件發生在比賽期間，當時挪威以1比0領先，索爾洛特與哈蘭德在一次反擊中形成「2對1」局面，索爾洛特選擇自行射門，但被英格蘭後衛史東斯（John Stones）與門將皮克福德（Jordan Pickford）聯手阻擋。索爾洛特賽後說明，當時判斷傳球路線已被封鎖才選擇射門，並非有意獨自進攻。

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儘管如此，索爾洛特的個人社群媒體仍出現大量批評留言，包括質疑其動機及情緒性言論。部分負面留言更轉向攻擊索爾洛特的女友塞爾娜斯（Lena Selnes）和小孩。

忍無可忍的塞爾娜斯透過社群媒體公開部分針對家庭的威脅訊息，上面聳動寫著「告訴你丈夫滾出挪威，去從懸崖上跳下去」、「拜託你去自殺吧，這個笨蛋」甚至出現「我要去殺了他」等駭人威脅訊息。

塞爾內斯悲隨後痛地寫道：「世界盃與足球帶來了許多歡樂，但也帶來了許多憎恨。我其實不想管這些，但當看到這樣的評論時，還是不得不去關注。無論什麼樣的情況下，希望大家在發表這些評論前，能再多思考一下。」

關鍵字： 2026世足索爾洛特哈蘭德網路霸凌世界盃挪威隊

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