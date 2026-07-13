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梅西竟不是第1！世界盃「過人榜」TOP5出爐　19歲亞馬爾霸氣登頂

▲▼ 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲2026世界盃「過人王」排行榜。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃進入最後4強巔峰之戰，西班牙天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）再次震驚全球！根據最新數據，他以每90分鐘3.45次成功過人霸氣登頂，甚至超越阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的2.59次，以明顯領先成為目前的世界盃「過人王」。

場均3.45次過人登頂！數據狠甩眾星

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根據足球社群《Managing Barça》統計，亞馬爾在「每90分鐘成功過人」這項考驗球員盤帶與撕裂防線能力的指標中，以高達3.45次的亮眼數據傲視群雄。緊追在後的是法國新星奧利塞（Michael Olise）的2.83次，而當代傳奇梅西則以2.59次名列第三。排在第四、第五的分別是瑞士前鋒瓦爾加斯（Rubén Vargas，2.51次）與英格蘭戈登（Anthony Gordon，2.30次）。亞馬爾的領先幅度，不僅顯示他極佳的競技狀態，更成為對手防線的無解難題。

▲西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）。沙烏地阿拉伯隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

梅西排第三！球迷見證「世代傳承」

這項數據之所以引爆全球社群熱議，不僅在於數字本身的統治力，更因為他超越了指標性人物梅西。許多球迷與球評紛紛讚嘆，39歲的阿根廷球王居然還能在此榜單上有一席之位。而這份排行榜不單只是冷冰冰的數據，更象徵著世界足壇正在上演最壯闊的世代傳承，為本屆賽事注入了強烈的戲劇張力。

從巴薩到世界盃的最強天賦

年紀輕輕就扛起國家隊進攻大旗的亞馬爾，自從在巴塞隆納體系展露頭角後，便不斷刷新足壇各項「最年輕」紀錄。從歐洲盃一路殺到2026年世界盃，他的盤帶技巧與大賽抗壓性早已獲得世界級認可。如今，他用實打實的頂級過人數據證明，自己不只是足壇的「未來」，更是主宰球場的「現在」。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西亞馬爾

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