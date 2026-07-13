豹小子夏令營第二梯次登場　雲豹球星親授3x3實戰秘訣

▲豹小子夏令營第二梯次開跑。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲豹小子夏令營第二梯次開跑。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

由桃園台啤永豐雲豹籃球隊主辦的「2026豹小子夏令營」13日於桃園北科附工樂群堂展開第二梯次活動，本梯次報名狀況熱烈，總人次再創歷年新高，不僅吸引大批新舊生踴躍參與，更有許多學員在上週第一梯次結束後決定「加碼」續報，此舉充分展現營隊紮實的課程規劃與教練團用心，已深獲廣大球迷家長的高度肯定與信賴。

第二梯次首日課程由「企鵝」呂濟而領軍，攜手雲豹球星丁冠皓、劉元凱共同擔任教練。考量國中組學員在球技執行力與專注度上更為成熟，教練團除了鞏固運球與投籃等基本動作外，更特別導入胯下運球、換手及背後運球等進階組合技巧。呂濟而表示，期盼學員在吸收這些進階觀念後，能在後續的小組對抗環節中靈活運用；他也大力讚賞連續兩梯次皆報名的學員，肯定他們對籃球擁有極高的熱忱與上進心。

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▲台啤雲豹丁冠皓。（圖／台啤永豐雲豹提供）

針對三對三、二對二等小組實戰訓練，曾在2022年代表中華隊出征FIBA亞洲盃3x3賽事的丁冠皓，也特別不藏私地分享自身經驗。談及小組配合的關鍵心法，丁冠皓指出：「我會告訴學員要能在短時間內了解你的隊友特性，互相製造簡單的得分機會，勝率自然就高。」身為場邊教練，他強調會特別留意學員的基本動作以及防守態度，因在開闊的半場空間中，這些細節往往決定勝敗。

此外，曾披上國家隊戰袍的丁冠皓也藉此鼓勵年輕學員：「能代表國家出賽是至高的榮耀。現階段大家不要害怕在場上犯錯，勇敢嘗試剛學會的動作，只要保持熱情並將基本功練扎實，未來的籃球舞台就是你們的！」

「2026豹小子夏令營」第二梯次將一路進行至7月17日。休賽季期間雲豹球團將持續貫徹桃園在地化經營理念，致力推廣全民運動與基層青少年籃球教育，未來也計畫擴大舉辦更多元的在地籃球活動，期盼能持續為桃園籃壇培育更多未來的閃耀之星。

▲豹小子夏令營第二梯次開跑。（圖／台啤永豐雲豹提供）

