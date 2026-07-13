運動雲

>

豹小子夏令營第二梯次登場　雲豹球星親授3x3實戰秘訣

▲豹小子夏令營第二梯次開跑。（圖／台啤永豐雲豹提供）▲豹小子夏令營第二梯次開跑。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲豹小子夏令營第二梯次開跑。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

由桃園台啤永豐雲豹籃球隊主辦的「2026豹小子夏令營」13日於桃園北科附工樂群堂展開第二梯次活動，本梯次報名狀況熱烈，總人次再創歷年新高，不僅吸引大批新舊生踴躍參與，更有許多學員在上週第一梯次結束後決定「加碼」續報，此舉充分展現營隊紮實的課程規劃與教練團用心，已深獲廣大球迷家長的高度肯定與信賴。

第二梯次首日課程由「企鵝」呂濟而領軍，攜手雲豹球星丁冠皓、劉元凱共同擔任教練。考量國中組學員在球技執行力與專注度上更為成熟，教練團除了鞏固運球與投籃等基本動作外，更特別導入胯下運球、換手及背後運球等進階組合技巧。呂濟而表示，期盼學員在吸收這些進階觀念後，能在後續的小組對抗環節中靈活運用；他也大力讚賞連續兩梯次皆報名的學員，肯定他們對籃球擁有極高的熱忱與上進心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台啤雲豹丁冠皓。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤雲豹丁冠皓。（圖／台啤永豐雲豹提供）

針對三對三、二對二等小組實戰訓練，曾在2022年代表中華隊出征FIBA亞洲盃3x3賽事的丁冠皓，也特別不藏私地分享自身經驗。談及小組配合的關鍵心法，丁冠皓指出：「我會告訴學員要能在短時間內了解你的隊友特性，互相製造簡單的得分機會，勝率自然就高。」身為場邊教練，他強調會特別留意學員的基本動作以及防守態度，因在開闊的半場空間中，這些細節往往決定勝敗。

此外，曾披上國家隊戰袍的丁冠皓也藉此鼓勵年輕學員：「能代表國家出賽是至高的榮耀。現階段大家不要害怕在場上犯錯，勇敢嘗試剛學會的動作，只要保持熱情並將基本功練扎實，未來的籃球舞台就是你們的！」

「2026豹小子夏令營」第二梯次將一路進行至7月17日。休賽季期間雲豹球團將持續貫徹桃園在地化經營理念，致力推廣全民運動與基層青少年籃球教育，未來也計畫擴大舉辦更多元的在地籃球活動，期盼能持續為桃園籃壇培育更多未來的閃耀之星。

▲豹小子夏令營第二梯次開跑。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲豹小子夏令營第二梯次開跑。（圖／台啤永豐雲豹提供）
 

關鍵字： 雲豹夏令營籃球教育丁冠皓桃園在地

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家警告：莫忘2002年德國...

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家警告：莫忘2002年德國...

梅西眼眶受傷、兩主力前役都透支　阿根廷最大敵人是疲勞

梅西眼眶受傷、兩主力前役都透支　阿根廷最大敵人是疲勞

阿根廷出招！4強賽要求換穿1986年「贏球戰袍」　復刻上帝之手劇本？

阿根廷出招！4強賽要求換穿1986年「贏球戰袍」　復刻上帝之手劇本？

世界盃出局轉戰撲克更慘！內馬爾一天輸光籌碼慘遭淘汰

世界盃出局轉戰撲克更慘！內馬爾一天輸光籌碼慘遭淘汰

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯歸功於梅西精神喊話

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯歸功於梅西精神喊話

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

【風中小霸王】薩摩耶狂風中燦笑還開心狂奔！

熱門新聞

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家警告：莫忘2002年德國...

梅西眼眶受傷、兩主力前役都透支　阿根廷最大敵人是疲勞

阿根廷出招！4強賽要求換穿1986年「贏球戰袍」　復刻上帝之手劇本？

世界盃出局轉戰撲克更慘！內馬爾一天輸光籌碼慘遭淘汰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

24強奪冠機率、運彩賠率出爐

3阿根廷沒碰強權闖4強　專家卻提警告

4阿根廷最大敵人！梅西說是疲勞

5出招！阿根廷換穿1986年贏球戰袍

最新新聞

1男排力退印尼　明與中國爭龍頭

2日本羽球賽明登場　中華隊分批出發

3總統盃3x3籃球賽開打還增設帕拉組

4桃猿首輪陳趙羿勳首局失4分

5挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我

【出不來就先躺一會】法鬥突然很安靜...沒想到是掉進縫縫媽笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366