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梅西曾心死想離開！主帥20分鐘電話改寫命運　阿根廷只差2勝能連霸

▲▼梅西與教練斯卡洛尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西與教練斯卡洛尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

距離阿根廷在2018俄羅斯世界盃心碎出局剛滿8年，這場失利卻意外促成主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）與球王梅西（Lionel Messi）的黃金體系。從2022年捧起大力神杯，如今阿根廷強勢殺入2026世界盃4強，全球球迷正屏息以待，這對傳奇師徒能否擊敗宿敵英格蘭完成二連霸壯舉。

一通20分鐘電話　改變阿根廷足球史

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根據阿根廷媒體《La Nación》報導，回顧8年前敗給法國後，梅西一度心灰意冷，阿根廷陷入低谷。當時剛接掌兵符的斯卡洛尼深知，球隊要迎來新生，梅西絕對是核心。他與前阿根廷國腳艾馬爾（Pablo Aimar）一同撥了一通長達20分鐘的關鍵電話，一句「希望你回來，這裡有一批很棒的年輕世代」，不僅成功說服梅西重披戰袍，更奠定了如今讓外界津津樂道的「為梅西無私奉獻」戰術體系。大眾與球評普遍認為，這種極致的團隊凝聚力，正是阿根廷能稱霸卡達並在今年持續挺進的絕對關鍵。

超越戰術的信任　將球王當「鄰家男孩」

這對師徒的默契早已超越戰術板，斯卡洛尼坦言，梅西是唯一不需要下達指令的球員，他為梅西找回了在國家隊踢球的「自然感」。在休息室裡，這群年輕球員視梅西為足球之神，卻也把他當作可以一起喝瑪黛茶（阿根廷國民飲料）的「鄰家男孩」。如今在美加墨世界盃賽場上，每場比賽前3天，兩人總會私下討論身體狀況與出賽時間，這種亦師亦友的雙向奔赴，成為球隊穩如泰山的安定力量。

▲▼梅西與教練斯卡洛尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西與斯卡洛尼關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

21年前初登板結緣　如今聯手抗英拚連霸

回溯兩人緣分，其實早在2005年梅西的國家隊初登板就已結下。當時斯卡洛尼不僅在場上傳球給他，更在梅西吞下紅牌後第一時間上前安慰。從21年前的學長學弟，到如今的冠軍師徒，隨著阿根廷即將在4強迎戰宿敵英格蘭，這場充滿歷史恩怨與戰術張力的對決勢必引發全球狂熱關注。多元的輿論交鋒中，兩人能否再度攜手跨越難關，捧起金盃，無疑是今年足壇最熱門的焦點。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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