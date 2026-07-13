西班牙前首相嗆法國隊「沒法國人」！19歲小將高EQ打臉：膚色不重要

▲庫巴西正面回應種族問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

世足四強西法大戰前夕爆出種族爭議！西班牙前首相拉荷義（Mariano Rajoy）投書嘲諷法國隊「沒有法國人」，引爆兩國怒火。對此，西班牙19歲後衛庫巴西（Pau Cubarsí）展現超齡格局，高EQ反擊強調「膚色不重要，披上戰袍就是法國人」，呼籲大眾保持寬容。

19歲小將高EQ打臉前輩！庫巴西籲：膚色不重要

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根據《ESPN》報導，面對自家前首相引發的國籍與種族風波，目前效力於巴塞隆納、年僅19歲的西班牙國家隊後衛庫巴西，在接受訪問時給出了極具大將之風的回應。他明確表示：「如果他們為法國國家隊效力，那他們就是法國人。無論他們的膚色是什麼，這都無關緊要。」庫巴西更進一步強調，在當今社會中，所有人都應該對彼此展現更多的寬容，「我們都是人類，都理應獲得最基本的尊重。」這番言論迅速獲得大批球迷與網友的讚賞。

嘲諷法國隊「0個法國人」 引發兩國政壇大地震

這起風波源於曾擔任西班牙首相的拉荷義，他在《辯論報》（El Debate）的專欄中，雖然稱讚法國隊陣容堅強且戰績輝煌，卻在文末補上一句「但他們唯一沒有的，就是任何一個法國球員」。此番充滿歧視意味的言論，立刻觸動大眾對於「多元文化」的敏感神經，不僅讓法國政壇與體育界高層氣炸砲轟，連西班牙自家總理桑傑士（Pedro Sánchez）也看不下去，發文反擊「西班牙不屬於那些用排外言論讓國家蒙羞的人」。西班牙交通部長更毫不留情地痛批拉霍伊是「後佛朗哥時代的白痴」。

多元視角下的足壇：國籍認同不再由血統決定

這場場外風暴，意外讓歐洲社會對移民與多元文化的探討再次浮上檯面。法國隊26人名單中高達23人出生於法國本土，其餘3人也擁有完全合法的法國國籍。現代足球早已打破單一血統的框架，許多球迷與球評指出，球員對國家的貢獻與認同，遠比姓氏和出身地更有價值。在西、法大戰的龐大張力下，這場由前首相點燃的戰火，反而讓外界看到體育賽事中包容與多元精神的重要性。