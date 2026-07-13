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兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

▲25歲當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲25歲當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃驚艷全球黑馬挪威隊，雖然在8強賽以1比2遭英格蘭逆轉，但卻也讓整個挪威陷入瘋狂。據挪威媒體報導，這群寫下歷史新頁的英雄們在結束驚奇之旅回國時，將獲得軍方出動F35戰鬥機升空護衛的「超VIP」華麗凱旋待遇。

挪威國家廣播公司（NRK）今搶先報導，指出挪威隊惜敗英格蘭後，隔日便從美國搭機回挪威，預計台灣時間今天晚間就會抵達國門，挪威軍方公關在受訪時表示，為了向代表隊長年付出致敬，因此當球隊搭乘的專機抵達挪威領空時，軍方將直接派出2架F35戰鬥機在專機兩翼進行伴飛護衛，以最高規格的大禮迎接這群英雄凱旋。

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挪威舉國上下對這支國家隊的瘋狂程度，也直接反映在驚人的收視數據上。根據挪威報紙《Aftenposten》報導，國內電視台TV2宣布該場8強賽總計吸引高達163萬2000人同時收看，在人口僅525萬人的挪威，等於全國每3.2人中就有1人透過電視收看了比賽，這樣算下來超過3成國民都守在電視機前，也創下該國歷史上收看世界盃人數的最高紀錄。

而本屆大賽狂轟7顆球的25歲當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland），賽後也帶著充實與驕傲的表情回顧這段不可思議的40天，「這毫無疑問是我人生中最好的足球體驗。能讓整個國家產生一體感，比什麼都令人高興。」雖然最終不敵英格蘭，但哈蘭德認為球隊能擊敗巴西，還和英格蘭戰最後，「我認為我們建立起了一些東西。從現在開始，將其維持下去是很重要的。」最後他也挺起胸膛表示：「從確定拿下世界盃會內賽門票的那天起，到在美國度過的每一天，真的是一段令人驕傲的時光。」

關鍵字： 挪威哈蘭德世界盃F35英格蘭

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