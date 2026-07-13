道奇終結者迪亞茲復健順利　羅伯斯談復出：先看能否解決大聯盟打者

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇終結者迪亞茲（Edwin Díaz）因右肘傷勢進入傷兵名單，目前已展開復健賽，不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）對他的回歸時間仍保持謹慎，強調除了確認身體健康之外，還必須觀察控球與實戰表現，確定他已具備解決大聯盟打者的能力後，才會重新安排在比賽後段登板。

經歷右手肘手術後，迪亞茲於12日（台灣時間）代表道奇小聯盟體系球隊進行復健登板，繳出無失分表現，恢復進度看來相當順利。羅伯斯談到迪亞茲目前的狀況時表示，「一切都很順利。」不過對於何時能夠重返大聯盟，他並未給出明確時間表，僅表示仍需要持續觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他的手臂狀況看起來很好，但我們還需要評估他的控球，以及能不能解決大聯盟打者。」羅伯斯說道，「在讓他重新於大聯盟比賽後段登板之前，我們必須確認他已經完全準備好，這對他本人以及球隊而言，都是最公平的決定。」

羅伯斯也強調，對一名終結者來說，光是恢復健康仍不夠，「他不只要健康，也必須以正確的方式投球。健康是最基本的條件，但身為終結者，他還必須拿出好的表現。」

至於迪亞茲何時能夠正式歸隊，羅伯斯表示，接下來仍會由防護團隊、復健人員以及投手教練普萊爾（Mark Prior）共同評估，再決定下一步安排。

現年32歲的迪亞茲休賽季以3年6900萬美元的合約轉戰道奇，不過受傷前出賽7場，拿下1勝、4次救援成功，防禦率10.50，與過往頂尖身手有不小的落差。