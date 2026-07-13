CARAT暴動！SEVENTEEN李碩珉成Baseline代言人　演繹「不費力帥感」

▲SEVENTEEN DK跨界代言Baseline！中信兄弟把棒球魂穿上身 從洲際球場進軍全球街頭。（圖／中信兄弟）



記者胡冠辰／綜合報導

Start from the Baseline｜

與SEVENTEEN DK 一起，從熱愛變成喜歡的生活方式。

【 起點，是我們與日常的交界 】

Baseline以「中信兄弟」 為起點出發，創立的初衷，是為了拉近球場與日常之間的界線。

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Base是起點，是你隨時都能返回的初心，像家一樣，讓你找回最自在的自己；Line是走出球場，將棒球靈魂和結構延伸至日常的軌跡，「Baseline」定義我們從球場走向生活的那條線。

我們將棒球場上獨有的幾何結構轉化成服裝剪裁，將棒球縫線鑲嵌進日常時裝的廓形中，讓原本屬於球場上的剛毅，轉化為日常裡那份隨性與從容。

【 SEVENTEEN DK的跨界演繹：從洲際球場到全球街頭 】



SEVENTEEN DK正式成為Baseline的品牌代言人，完美演繹了棒球靈魂與日常時尚的化學反應。

Baseline將球場線條轉化為俐落剪裁，並將精緻的「棒球縫線」巧妙隱藏在服裝細節中；DK憑藉著本身陽光溫暖的形象，以及私底下那套「極具借鑑意義」的日常私服品味，與Baseline低調百搭的核心理念一拍即合。

透過他的詮釋，Baseline展現出不費力卻帥氣度破表的日常簡約風格，這也代表著，未來這件衣服不只會出現在黃潮應援的臺中洲際球場，更有可能自然融入首爾街頭、甚至全球潮流人士的日常穿搭中。

DK讓Baseline的線條，延伸得更遠、更國際化。

Start from the Baseline，延伸屬於你的生活方式，邀請您與SEVENTEEN DK一起Based on Your Style。