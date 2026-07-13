美國3比2險勝日本奪2連勝　大聯盟選秀「新科雙星」受矚

▲美國隊2連勝。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年四國菁英棒球對抗賽13日下午上演美日大戰，美國隊全場敲出10支安打，3任投手合力壓制日本隊，最終以3比2險勝，取得2連勝。帕蒂達（Nico Partida）扛開路先鋒繳出3安打猛打秀，貢獻1打點。

美國隊不少新星值得關注，先發游擊手布蘭奇（Kolby Branch）是熱騰騰的遊騎兵第8輪新秀，此役1安、2保送，3度上壘；大學生涯累計50轟、159打點，游擊守備率.972締造喬治亞大學校史紀錄。

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左投哈里森（Luke Harrison）在大聯盟選秀第8輪、總順位第234順位獲紅雀挑選。2026年他繳出6勝4敗、防禦率4.10、三振破百，前役對中華隊先發5局失2分、飆6K，助美國隊以10比6獲勝。

▲左投哈里森（Luke Harrison）。（圖／中華棒協提供）

美國第2戰對日本，美國隊2局上展開攻勢，帕蒂達（Nico Partida）、布蘭奇（Kolby Branch）接連敲安，韋特（Ryker Waite）適時安打先馳得點，皮茲（Derrick Pitts）再補上安打，將領先擴大為2比0。

3局上弗拉利克（Chase Fralick）獲得保送，帕蒂達連兩打席敲安，布蘭奇再選到保送形成滿壘，派克（Anthony Pack Jr）擊出高飛犧牲打，幫助美國隊取得3比0領先。

日本隊4局下展開反攻，靠著兩次保送攻佔壘包，山里寶適時安打追回1分。美國隊隨即換投，麥克弗森（Ryan McPherson）退場，由桑德斯（Jackson Sanders）接替登板，成功止住失分。

▲日本隊山里寶2打點。（圖／中華棒協提供）

6局下渡部海、黑田義信接連敲安，再度替日本隊開啟攻勢。美國隊此時推出第3任投手霍克（Easton Hawk）登板，但山里寶再度建功，敲出適時安打追回第2分，將差距縮小至1分。

日本隊9局下展開最後反攻，並動用代打，兩出局後利用美國隊守備失誤上壘，不過霍克未受影響，穩住陣腳守住勝利，美國隊最終以3比2險勝。

麥克弗森先發3.1局，被敲4支安打，投出3次保送，失掉1分；桑德斯中繼1.2局失1分，霍克後援4局未被敲出安打，送出2次三振，成功封鎖日本隊反攻。

美國隊首戰以10比6擊敗中華隊，此役再度獲勝，以2連勝占得優勢；日本隊目前戰績則為1勝1敗，晚間將由中華隊與韓國隊交手。

▲皮茲（Derrick Pitts）3安打猛打秀。（圖／中華棒協提供）