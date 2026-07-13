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哈蘭德IG感性告別美國！首屆世界盃落幕　「魔人狂熱」席捲全球

▲▼挪威哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德率領的挪威止步8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）的美加墨世界盃之旅正式劃下句點！他稍早在個人IG發文告別美國，感謝這段不可思議的旅程。本屆賽事，哈蘭德不僅展現怪物級的宰制力，更以獨特的「暴力美學」在全球掀起前所未有的足球狂熱，成功圈粉無數非傳統足球迷。

怪物降臨！IG道別引爆百萬不捨

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哈蘭德在IG曬出自拍照，並寫下「Goodbye USA. It’s been emotional!（一段充滿情緒起伏時光）」，宣告他個人的首次世界盃征途正式謝幕。貼文一出，瞬間湧入超過百萬名球迷按讚留言。對許多美國球迷而言，哈蘭德在場上撕裂防線的破壞力，以及猶如坦克般的對抗強度，徹底顛覆了他們對傳統足球的認知。他已經超越了一般的明星前鋒，成為這一個月來北美體育圈最具話題性、霸佔各大社群版面的現象級人物。

跨界圈粉！多元視角看「魔人狂熱」

這股「哈蘭德狂熱」之所以席捲北美，社會大眾的關注角度功不可沒。北美體育市場向來崇尚極致的個人英雄主義與頂尖的身體素質；而哈蘭德高大強壯、爆發力驚人的球風，完美契合了平常看習慣NBA或NFL球迷的胃口。許多過去覺得足球「節奏太慢」的觀眾，因為他充滿視覺張力的進球與霸氣的慶祝動作，開始瘋狂追隨世界盃。他成功打破了運動項目的隔閡，將足球在北美的商業價值與討論度推向了全新境界。

漫長等待迎來綻放　奠定未來巨星地位

由於挪威國家隊整體戰力的限制，哈蘭德曾多次無緣國際大賽的決賽圈舞台。這次歷經千辛萬苦終於踏上美加墨世界盃草皮，他將長久以來蓄積的能量一次爆發，向全世界證明自己能在最高殿堂獨領風騷。儘管挪威隊的賽程已經結束，但哈蘭德在北美留下的狂熱身影與文化衝擊，已經為他未來的足壇霸主地位奠定了無可撼動的基礎。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德

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