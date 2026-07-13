▲大巨蛋要嗨翻了！台日韓5組大咖連唱3天 味全龍音樂祭預售破6萬。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／綜合報導

由職棒味全龍球團主辦、台新新光金控旗下子公司「新光人壽」冠名贊助的「新光亞洲音樂祭」，今日正式發布由陣中球員及啦啦隊拍攝演出的主視覺。

滿滿的潮流音樂氛圍，預告這場盛夏慶典將於7月31日至8月2日連續三天在臺北大巨蛋震撼登場！本次球團大手筆力邀來自台灣、韓國、日本的五組頂級樂團與頂流偶像歌手齊聚，直接將活動拉高到國際音樂祭規格。

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超豪華表演陣容搭配誠意十足的應援好禮，消息一出便在各大社群引爆話題，吸引大批球迷與粉絲預購搶票，截至今日三場預售票合計已突破6萬張，超狂的人氣集結速度，預期將在盛夏引爆空前的大巨蛋朝聖潮。

本次「新光亞洲音樂祭」豪華表演陣容打破音樂國界，連續三天祭出金曲歌王與台日韓天團的夢幻名單。

7月31日(五)率先由風靡全球的K-POP女神「Apink」揭開火熱序幕，用充滿魔力的甜美舞台與洗腦神曲，一開場就要點燃大巨蛋的夏日熱情。

8月1日(六)迎來最頂級的雙巨星接力轟炸，華語流行樂壇天王林宥嘉將以深情且極具辨識度的神級唱功療癒全場，隨後由超人氣新生代男團「NCT WISH」接力登場，展現青春洋溢且爆發力十足的韓流舞台，粉絲們早已於網上瘋狂揪團、絕對要現場見證頂流新星的耀眼光芒。

8月2日(日)壓軸卡司更是突破天際，不僅有動漫迷與搖滾粉絕不能錯過的日本傳奇級樂團「大無限樂團」熱血飆唱、帶領大家重溫經典感動，最後更由創下無數二代韓團神話的傳奇女團「KARA」驚喜登場，帶來風靡全球的招牌回憶殺金曲，保證讓萬人大巨蛋嗨到屋頂掀開。

除了頂級的視聽饗宴，味全龍更貼心準備僅此三天限定的「應援大禮包」，只要持有當日指定區域票券（含全票、半票、身心障礙票及陪同票），入場就能直接把極具收藏價值的限量周邊免費帶回家！

首日7月31日凡持B1內野全區票券的球迷，即可領取帥氣的「城市應援TEE」乙件，持全區內野B1及L2內野票券則可獲得當日應援棒乙支，讓應援氣勢搶先嗨翻天。

8月1日凡持B1內野全區票券的球迷，即可獲得極具紀念意義的「主題球衣TEE」乙件，而當天所有購買全區內野票券的觀眾，也都能領取到一支限定的「應援手燈」，用璀璨燈海點亮大巨蛋。

8月2日壓軸場，持B1內野全區票券同樣可入手設計感十足的「主題TEE」乙件，當天購買全區內野票券也能同步獲得「限定應援手燈」乙支，邀請全場觀眾穿上主題服飾、揮舞應援手燈，共同創造震撼的萬人星海奇景。

為了確保每位熱血進場的粉絲與球迷都能獲得最完美的觀賽與表演體驗，味全龍也特別發出貼心提醒，上述精美贈品皆為當日限量發放，請購票觀眾務必留意官方公告的領取規範。

更多關於味全龍「新光亞洲音樂祭」的詳細售票資訊、剩餘票價與贈品精確領取方式，請密切鎖定味全龍官方社群與官方網站。

隨著預售票數字持續往上飆升，部分熱門席次已所剩無幾，想要親身體驗大巨蛋全場齊聲應援的震撼、參與在萬人璀璨燈海中隨音樂擺動的感動，現在就是最後的搶票關鍵時刻！