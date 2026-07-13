C羅有沒有哭值數百萬美元？世足出局後一個表情竟掀賭盤大戰

▲C羅。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）在世界盃16強不敵西班牙後，是否在場上落淚，意外成為全球熱議話題。原因不只是球迷關注他的情緒，更因為預測市場平台Polymarket竟有數百萬美元的賭注，押在「C羅是否會在世界盃比賽中哭泣」，讓這個賽後畫面意外演變成一場賭盤大戰。

這項賭盤來自Polymarket，平台經常針對各種時事開設預測市場，從政治、科技到體育賽事都有交易，甚至曾出現「美國政府是否會公布外星人存在」、「俄羅斯是否發生政變」，以及「地球是不是平的」等奇特題目。

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由於C羅情緒豐富，過去無論是失利或奪冠都曾留下男兒淚，因此不少交易者翻出他的過往畫面作為參考。葡萄牙與西班牙16強賽前，「C羅會哭」的機率一度被市場推高至約70%。

然而，葡萄牙最終0比1不敵西班牙，41歲的C羅也結束本屆世界盃之旅，甚至可能是生涯最後一場世界盃賽事。轉播畫面中，他一邊擦拭臉部、一邊神情落寞地走下球場，FOX主播也表示，「你可以看到C羅情緒非常激動。」

隨著更多照片與不同角度的影片陸續曝光，Polymarket社群也掀起一場「驗淚大戰」，不少用戶逐格放大畫面，甚至用箭頭標示C羅眼角及臉上的疑似淚痕，讓市場賠率持續劇烈波動。

最終Polymarket認定C羅確實落淚，認為相關畫面清楚拍到他在葡萄牙遭淘汰後臉上的淚水，因此將賭盤結果裁定為「有哭」。

不過，Polymarket的判定結果仍引發不少爭議。有專家質疑，平台並未公開完整的判定依據與相關證據，透明度仍顯不足。也有人認為，若以眼淚是否明顯流下作為標準，C羅未必符合哭泣的定義。儘管平台最終仍裁定賭盤結果為「有哭」，但外界對於判定標準仍各有看法，讓「C羅到底有沒有哭」，持續成為熱議話題。