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一代球王也被數字逼到疲憊！　喬科維奇傳奇生涯總被「第25冠」綁架

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）日前在溫網男單4強不敵辛納（Jannik Sinner），再度與生涯第25座大滿貫冠軍擦身而過。

面對外界持續追問何時突破紀錄、何時退休，39歲的他罕見吐露心聲，直言自己早已厭倦被數字定義，「彷彿24座大滿貫、100座賽事冠軍，以及世界第一累計400週都還不夠。」

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喬科維奇在溫網準決賽落敗後，神情疲憊出席記者會；近3年來，「第25座大滿貫何時到來」幾乎成為每逢大賽必被提起的話題，這次他選擇正面回應外界長期施加的期待。

根據塞爾維亞媒體記者佐莫（Sasa Ozmo）在《Sport Klub》的報導，喬科維奇接受塞爾維亞媒體訪問時坦言，「我很難接受現在這種情況。」

喬科維奇近幾個賽季逐步縮減參賽行程，將體能與狀態保留給大滿貫等重要賽事；不過，自2023年美網封王後，他的大滿貫冠軍數便停留在24座。

隨著辛納及艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）等超級球星崛起，喬科維奇衝擊第25冠的難度也不斷提升，一次次在大賽後段遭到阻擋，讓這座被外界視為歷史性里程碑的冠軍，顯得愈來愈遙遠。

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

但喬科維奇強調，第25座大滿貫並不是自己唯一、甚至也不是所謂的「終極目標」。

「那並不是終極目標，很多人都在給我壓力，包括我身邊的人和媒體。」喬科維奇說，「彷彿我對自己施加的壓力還不夠，其他人還要再把更多重量壓到我身上。」

他接著以略帶諷刺又疲憊的語氣表示，「彷彿24座大滿貫還不夠，一定要變成25座，彷彿100座賽事冠軍還不夠，一定要拿到110座；彷彿世界第一累計400週還不夠，一定要達到1000週。」

喬科維奇的回應，也點出現代競技運動的矛盾，即使一名選手已締造難以超越的成就，只要尚未完成下一個數字里程碑，過去累積的一切仍可能被外界淡化。

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

這次在全英俱樂部止步4強後，喬科維奇更直接反問，若生涯最終未能拿下第25座大滿貫，難道就代表他的職業生涯不夠成功？

「我已經厭倦一直談論第25座冠軍什麼時候會到來。」喬科維奇表示，「如果它永遠不會來呢？那又怎麼樣？這樣就代表我的職業生涯不成功嗎？」

「我會把『終極目標』這個說法拿掉，因為對我而言，那並不是我的終極目標。」

手握24座大滿貫冠軍、幾乎囊括網壇所有重要榮耀，喬科維奇希望外界能以更人性、更務實的角度看待選手生涯；他認為網球比賽的勝負往往只在極其細微的差距之間，紀錄也不能完整呈現一名選手走過的過程。

「有些大滿貫決賽，我原本已經掌握比賽，當然可能再多拿5座冠軍。」喬科維奇提及，「但同樣的，也有另外5場比賽，我贏下了幾乎不可能獲勝的對決，而那些比賽我原本也可能輸掉。」

「這就是運動，這也就是人生。」

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

除了被追問第25冠，喬科維奇近年也不斷面對退休議題，他強調，自己希望外界尊重他的選擇，不要持續要求他為生涯終點設定時間表。

「我希望大家尊重我的選擇，不要再因為我什麼時候退休而向我施壓。」喬科維奇坦言，「只要尊重我的空間、我的時間，以及我的決定。」

至於退休何時到來，他最後沒有給出明確答案，僅平靜表示，「當那一刻到來時，自然就會到來；值得慶祝的理由，遠比值得悲傷的理由更多。」

關鍵字： ATP、溫網、喬科維奇、賽爾維亞、大滿貫

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