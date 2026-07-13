世界盃出局轉戰撲克更慘！內馬爾一天輸光籌碼慘遭淘汰

▲內馬爾參加撲克大賽首日就慘遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

巴西巨星內馬爾（Neymar）在世界盃出局後，隨即現身拉斯維加斯，轉戰世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）。不過他這次轉戰牌桌未能繳出理想成績，在報名費高達1萬美元（約新台幣29萬元）的六人桌無限注德州撲克錦標賽中，首日便輸光籌碼遭到淘汰，無緣晉級第二天賽程，也未能打進獎金圈。

WSOP官方日前宣布，內馬爾報名參加本屆第94項賽事，挑戰報名費1萬美元的六人桌無限注德州撲克錦標賽。這項賽事每桌最多僅有6名選手，比起一般9人桌更講究進攻策略與臨場判斷，因此競爭也更加激烈。

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此外，該賽事採用「凍結賽（Freezeout）」制度，所有參賽者只有一次機會，一旦輸光全部籌碼便直接遭到淘汰，不能重新買入籌碼或再次報名。因此內馬爾在首日籌碼耗盡後，不僅無緣第二天賽程，也未能挺進獎金圈，將提前結束這次拉斯維加斯之旅。

內馬爾也並非首次挑戰WSOP，他早在2022年就曾參賽，當時在2227名選手中拿下第49名，並獲得3959美元獎金。

值得一提的是，內馬爾一直都是德州撲克的忠實愛好者，過去不僅多次參加國際撲克賽事，也經常利用休賽期間與職業牌手切磋，並受邀出席相關推廣活動。巴西在世界盃提前出局後，他也馬上飛往拉斯維加斯參加WSOP。只可惜內馬爾最終未能在另一個競技舞台扳回一城，首日就輸光籌碼出局，接連在足球場與牌桌遭遇失意。