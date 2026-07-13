大谷翔平左膝抽積液　日專科醫示警：半月板若受損恐反覆積水

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平日前傳出左膝出現積水問題，大谷在13日打完上半季最後一場對響尾蛇之戰後，將接受抽除左膝積液的治療。

根據日媒《日刊體育》指出，日本骨科專科醫師分析，膝蓋積水可能與半月板或軟骨受損有關，即使這次將積液抽出，未來仍有反覆出現的可能性。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）早已透露，大谷將在上半季賽程結束後，接受左膝積液抽取治療。

Shohei Ohtani CRUSHES the first pitch he sees for a leadoff homer pic.twitter.com/ibjRDtInkS — MLB (@MLB) July 12, 2026

針對大谷的情況，東京北醫療中心骨科主任望月智之表示，僅從需要抽除左膝積液來看，可能存在半月板受損等問題，但目前並無法據此直接判定傷勢。

望月智之說：「需要抽除左膝積液，代表可能存在半月板損傷等情況，會造成膝蓋積水的運動傷害，包括半月板損傷及軟骨損傷；由於他並未遭遇明顯的重大外傷，因此我認為韌帶損傷的可能性較低。」

他認為，大谷目前的狀況應不屬於嚴重傷勢，不過即使這次將積液抽出，之後仍可能再度出現積水，「即使這次把水抽掉，一般來說還是會再積起來。」

至於造成膝蓋負擔的原因，望月智之指出，大谷長期同時負擔投球、打擊及跑壘工作，膝部承受的壓力相當可觀，其中跑動可能是最主要的影響因素。

望月智之提及：「我認為跑步是對膝蓋造成最大負擔的動作，像他那樣在投球與打擊兩方面如此頻繁地使用膝蓋，出現這種情況也是可以想見的。」

他的說法也暗示，大谷的膝部狀況未來可能對跑壘造成一定影響；不過，目前球團並未公布大谷有半月板或軟骨損傷，相關說法仍屬專科醫師依據「膝蓋積水」症狀所做的醫學分析。

望月智之最後進一步說明：「半月板或軟骨一旦受損，即使接受手術，也無法完全恢復到原本的狀態，因此可以預期，今後仍可能出現膝蓋積水的情況。」