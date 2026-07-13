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U18開訓旅美3投賴謙凡、林珺希、何樺因傷退出！替補人選出爐

▲▼賴謙凡加盟美國職棒福紐約洋基隊記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴謙凡。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

亞洲青棒錦標賽台灣培訓隊今天開訓，陣中3名與美職簽約的好手賴謙凡、林珺希和何樺因傷退出。總教練楊孝承坦言，戰力一定有受到影響，但補進的球員不會差太多。

亞洲青棒錦標賽將於今年9月在台灣舉行，此次由新北市隊取得組訓權，總教練為楊孝承，台灣培訓隊36人名單在6月20日玉山盃後公布，培訓隊昨天報到，今天展開集訓。

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原本培訓隊中選入3名已經與美職簽約的好手，包括紐約洋基隊賴謙凡、匹茲堡海盜隊林珺希、費城人隊何樺，但3人因為身上有傷勢，提出證明後退出培訓隊，補進北科附工投手李承濬、普門中學投手邱孝佑和穀保家商投手饒又語。

楊孝承接受中央社記者訪問坦言，少了3名本屆很好的投手，對戰力難免有影響，但相信替補進來的戰力不會落差太大，原本選入林珺希也有考慮讓其投打二刀出賽，林珺希退出後，目前名單中能勝任二刀流角色的，僅剩張乙安。

培訓隊預計16日起安排5場藍白對抗賽，透過比賽觀察球員狀況，投手每人預計會安排投5局。楊孝承表示，投手群的定位與球員在母隊的定位差異不會太大，對學生棒球而言，大部分投手都具備能先發也能後援的能力。

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

▲平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

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