18人委員會形同虛設？FIFA一人解除巴洛貢禁賽　英媒揭黑箱內幕

▲Folarin Balogun。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

世界盃即將進入最後階段，美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）日前的紅牌禁賽爭議持續延燒，他在淘汰賽首輪遭紅牌驅逐，照規定應缺席接下來對比利時的16強賽，FIFA卻突然宣布暫緩執行處分一年，讓他得以照常出賽。

英國媒體進一步披露，這項史無前例的決定，竟是由FIFA紀律委員會主席一人拍板，事前未與其他委員商議，引發全球球迷譁然。

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巴洛貢在淘汰賽首輪領到紅牌離場，依照賽事紀律規定，原本應於下一場比賽自動停賽；不過，FIFA隨後宣布將相關處分暫緩一年，使他能夠在對比利時之戰中登場。

由於裁決時機敏感，外界也傳出美國總統川普（Donald Trump）可能介入此事的質疑，但目前並無明確證據證實政治力量實際影響裁決。

There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted.

Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 12, 2026

英國《泰晤士報》記者齊格勒（Martin Ziegler）在社群平台X披露決策內幕，指出FIFA紀律委員會共有18名委員，但解除巴洛貢自動禁賽的決定，並非經由委員會共同討論後作成。

齊格勒表示，「FIFA紀律委員會共有18名委員，然而，解除巴洛貢自動禁賽處分這項前所未有的決定，是由來自阿拉伯聯合大公國的委員會主席卡馬利（Mohammed Al Kamali）一人作出，而且他沒有與其他任何人進行商議。」

消息曝光後，大批球迷在社群平台留言質疑FIFA的決策程序；有球迷表示，「這種事情怎麼可能發生？他是委員會主席嗎？他真的擁有這樣的權力嗎？」

另一名球迷質疑，「明明是一個委員會，這麼重大的決定卻由一個人說了算，這到底是怎麼回事？那剩下的委員難道都只是擺設嗎？」

其他球迷也紛紛留言痛批，「這實在太離譜了」、「糟透了，真的糟透了」、「已經腐敗到骨子裡了」、「就算發生這種事情，我也一點都不意外」、「簡直一團亂」。

更有球迷將矛頭指向卡馬利與FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino），激動表示，「把這名腐敗的阿聯酋籍主席卡馬利趕出去，所有與因凡蒂諾有關係的人，都是一群腐敗、只想中飽私囊的傢伙。」