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PS女孩化身潮流名模！中信兄弟×AAPE攻占洲際　70席限定近距離看秀

▲中信兄弟×AAPE攻占洲際。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟×AAPE攻占洲際。（圖／中信兄弟）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟將於7月25日（六）至7月26日（日）攜手潮流品牌AAPE舉辦《TAICHUNG BROS CITY》主題活動，將街頭文化、潮流時尚與棒球主場結合，打造專屬臺中洲際棒球場的城市風格體驗。

7月25日（六）下午3點將推出賽前特別企劃《BROS STREET RUNWAY》，臺中洲際棒球場將首度迎接街頭伸展台，由Passion Sisters女孩、飛行嘉賓李丹妃及應援團製噪機成員共同演繹AAPE×中信兄弟聯名系列服飾，展現街頭潮流與棒球文化交織的全新樣貌。

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本次也特別邀請擁有超過20年模特兒經驗的Passion Sisters經紀人小乖姊擔任時裝秀監製，帶領女孩們與製噪機團員從台步、定點Pose到整體氣勢，演出細節進行專業規劃，全方位打造最有態度的街頭時尚大秀！

本次活動球團同步開放「2026中信兄弟FANS CLUB季票會員」報名限定觀秀席，共70個名額。

獲選會員除可近距離欣賞走秀外，還可獲得「城市代表人物形象明信片四入組」，並可憑觀秀憑證至洲際漢神AAPE專櫃（3樓）兌換品牌精美小禮。

《TAICHUNG BROS CITY》主題活動將於7月25、26日兩天於臺中洲際棒球場登場，邀請球迷一起走進這座充滿潮流與棒球魅力的城市，在熟悉的主場感受不同以往的街頭風格體驗。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒

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