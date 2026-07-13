麥卡錫再敲首局首打席場內全壘打　寫97年來首見神紀錄

▲麥卡錫（Jake McCarthy）敲出本季第2支首局首打席場內轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

洛磯主力外野手麥卡錫（Jake McCarthy）在13日(台灣時間)面對巨人的比賽中，首局首打席就轟出場內全壘打，不僅替球隊先馳得點，更寫下大聯盟罕見紀錄，成為自1929年以來，首位單季兩度擊出首局首打席場內全壘打的球員。

麥卡錫面對巨人先發投手麥唐納（Trevor McDonald），鎖定一顆內角偏低的四縫線速球，一棒掃向右中外野深遠空檔，巨人兩名外野手一度誤判，以為球會越過全壘打牆形成場地規則二壘安打，沒想到球高高反彈回場內，讓麥卡錫一路狂奔回本壘。

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Jake McCarthy leadoff inside-the-park home run ????



It's his SECOND this season! pic.twitter.com/840Dr0jgZk — MLB (@MLB) July 12, 2026

官方最初將此球判定為三壘安打加上右外野手李政厚失誤，不過賽後更正為場內全壘打，也讓麥卡錫正式寫下歷史。

這是麥卡錫本季第2支首局首打席場內全壘打，3週前他才剛對海盜敲出生涯首支場內轟。根據大聯盟紀錄，他成為自1929年羅許（Edd Roush）後，首位單季兩度完成這項壯舉的球員，相隔97年再度有人達成。

談到這發場內全壘打，麥卡錫笑說，「我就是把球打得越遠越好，然後一直跑。」他也表示，兩支場內轟都發生在甲骨文球場（Oracle Park）與庫爾斯球場（Coors Field）這類外野空間較大的球場，多少有點運氣成分。

洛磯總教練薛佛（Warren Schaeffer）則稱讚，「如果有人能做到這件事，那一定是Jake。他就是有這樣的能力，這真的是一項了不起的成就。」