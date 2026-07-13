世界盃「主帥大風吹」！100場後高達15名教頭烏紗帽落地

▲韓國隊前總教練洪明甫。（圖／路透社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃開賽至今已經完成100場驚心動魄的賽事，參賽隊伍也從原本的48隊殺到只剩下最後4強。在高強度、密集的賽事節奏下，不僅考驗場上球員的意志力，更對各國教練團形成巨大考驗，而據統計，迄今已經有多達15名總教練在世足落敗後丟了工作。

西班牙《世界體育報》近日以「已有15名教練被解雇，裁員仍在繼續」為題進行重磅報導，指出隨著塞內加爾足協在週日宣布解雇45歲的主教練蒂奧（Pape Thiaw），本屆會內賽落馬的總教練人數已正式飆升至15位，其中突尼西亞還一次就解雇了2位總教練。

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這波慘烈的「主帥大風吹」從世界盃剛開打就拉開序幕，名單正是從執教突尼西亞教練拉穆奇（Sabri Lamouchi）開始。而最新一位捲入這場裁員風暴的是「特蘭加雄獅」塞內加爾隊，他們在淘汰賽32強賽對上「歐洲紅魔」比利時，儘管在比賽中一度取得2球的巨大領先，最終卻在延長賽以2比3慘遭逆轉淘汰，這場痛心的失利隨即在塞內加爾國內引發關於教練戰術的激烈討伐，最終導致提亞烏（Pape Thiaw）及其教練組全員遭到解雇。

回顧本屆大會，不論是在小組賽階段就爆冷出局、抑或是未能挺進深水區的傳統強權，其主帥皆難逃下台命運。在小組賽打完就打道回府的球隊中，捷克隊的庫貝克（Miroslav Koubek）、蘇格蘭隊的克拉克（Steve Clarke）、韓國隊的洪明甫以及執教烏拉圭隊的戰術大師貝爾薩（Marcelo Bielsa）都已紛紛宣布請辭。

而緊接著在淘汰賽首輪就中箭落馬的歐美傳統豪權也迎來大地震，包含厄瓜多隊的貝卡切斯（Sebastián Beccacece）、荷蘭隊的科曼（Ronald Koeman）以及日耳曼戰車德國隊的少帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann），都已在不敵現實的情況下離開了各自的球隊。

根據外媒整理的最終15人正式失業名單，除了前述教頭，還包含了突尼西亞的勒納爾（Hervé Renard）、墨西哥的阿吉雷（Javier Aguirre）、加納的奎羅斯（Carlos Queiroz）、葡萄牙的馬丁尼茲（Roberto Martínez）、克羅埃西亞的達利奇（Zlatko Dalić）以及約旦隊的塞拉米（Jamal Sellami）。

這場四年一度的世界盃盛會即將邁入最後高潮，但對於這14個國家而言，在經歷了苦澀的失利後，他們將提前迎來重建的新階段。隨著這波教練團洗牌潮，未來的國際足球版圖勢必將迎來全新變局。