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12猛獅脫球衣化身型男！J-LIONS攻佔大巨蛋　台日韓巨星接力助陣

▲統一獅年度人氣主題日「J-LIONS」。（圖／統一獅）

▲統一獅年度人氣主題日「J-LIONS」。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

J-LIONS 魅力全面升級！統一獅年度人氣主題日「J-LIONS」將於8月21日至23日移師臺北大巨蛋盛大登場。

今年以「非．日常」的概念為主題，主視覺依舊由隊長陳傑憲領軍，攜手陳鏞基、林佳緯、蘇智傑、潘傑楷、陳重羽、陳聖平、郭俊麟，以及首度加入J-LIONS拍攝的髙塩將樹、張皓崴、林泓弦、江少慶，共12位球員共同演繹成熟紳士風格，透過不同層次的時尚穿搭，展現有別於球場上的「非．日常」魅力，帶給球迷耳目一新的視覺感受。

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今年球隊再度攜手台南質感西服品牌「Spark紳士西服」，為12位球員量身打造專屬造型，搭配不同版型、色系的特色西服與配件，展現專屬於 J-LIONS 的時尚風格。

不僅讓他們在拍攝時散發不同的氣質，若隱若現的角度更流露出屬於大人的魅力，也讓球迷有機會看見球員場下少見的時尚樣貌，也讓本次主視覺更具質感與話題性，相信將再次掀起J-LIONS主視覺討論熱潮，成為今年最受矚目的焦點之一。

除了更加突破的視覺設計與服裝造型外，今年J-LIONS更首度邀請台、日、韓不同世代藝人擔任賽前開球及賽後演出嘉賓，帶來跨國、跨世代的精彩演出。

後續也將陸續解禁嘉賓陣容、進場贈品及場內外活動內容，精彩內容值得期待。

統一獅下半季臺北大巨蛋主場賽事門票將自7月15日起依不同購票資格陸續開賣，邀請所有球迷一同進場，感受J-LIONS最具魅力的「非．日常」盛典。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

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