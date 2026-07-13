黃蜂GM首談交易「三球」　認了是最艱難決定：目標一直都是總冠軍

▲博爾（LaMelo Ball）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

夏洛特黃蜂今夏震撼送走當家球星「三球」博爾（LaMelo Ball），球團籃球事務總裁彼得森（Jeff Peterson）首度公開說明這筆交易，坦言這是自己任內「可能最艱難的一次決定」，但他強調球隊放眼的是長期競爭力，而非短暫打進附加賽或季後賽。

黃蜂日前完成四方交易，將博爾與格林（Josh Green）送往明尼蘇達灰狼，換回里德（Naz Reid）、2033年無保護首輪選秀權、3枚次輪選秀權以及3個首輪互換權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這筆交易讓外界相當意外，畢竟黃蜂上季從19勝進步至44勝，戰績躍升25場，排名聯盟第二，且自1月起打出全聯盟最佳進攻效率與第5防守效率。不過球隊最終仍止步附加賽，連續第10年無緣季後賽。

彼得森表示，「球季結束後，我必須誠實面對球隊真正的位置。我們的目標從來不是打附加賽，也不是只進一次季後賽，而是希望長期成為季後賽球隊，最終具備爭奪總冠軍的實力。」

外界原本認為，黃蜂會繼續以博爾、米勒（Brandon Miller）及庫尼普爾（Kon Knueppel）為核心，但彼得森認為，「博爾去年真的非常出色，我相信他在灰狼也會有很好的發展，但站在黃蜂的角度，我認為現在就是完成這筆交易最合適的時機。」

對於球迷的不滿，彼得森也坦言能夠理解，「我真的很喜歡LaMelo，他是一位很棒的人，也是頂級球員，我們一直保持很好的關係。我理解球迷為何失望，但我必須以黃蜂的最佳利益為優先。這不是只看未來一、兩年，而是希望建立長久成功的球隊文化。」

24歲的博爾上季出賽72場，場均20.1分、7.1助攻、4.8籃板，三分命中率36.8%，創下近4季最多出賽紀錄，但2022年至2025年間因傷勢影響，3季合計僅出賽105場。

彼得森也強調，交易並非因薪資考量，而是經過整季與球團高層反覆討論後做出的決定。未來黃蜂將以米勒與庫尼普爾作為建隊核心，並希望盡快與米勒完成續約。