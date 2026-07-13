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阿根廷出招！4強賽要求換穿1986年「贏球戰袍」　復刻上帝之手劇本？

▲▼阿根廷梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷將在4強賽穿客場球衣，「藍色球衣」復刻馬拉度納傳奇一戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

萬眾矚目的「英阿大戰」即將引爆！據阿根廷知名記者埃杜爾（Gastón Edul）爆料，阿根廷已向官方正式申請，要求對決英格蘭時穿著「客場球衣」。此舉旨在復刻1986年世界盃擊敗英格蘭的榮耀，主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）更準備在此役大膽「變陣」，要在戰術與心理層面雙管齊下壓制宿敵。

心理戰開打！指定復刻1986年贏球戰袍

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阿根廷這次的球衣申請引發全球足壇熱烈討論，更讓許多球迷直呼「懂玩」。選擇換下經典的藍白條紋主場戰袍，改穿客場球衣，背後充滿濃厚的「玄學」與心理戰意味。這不僅讓阿根廷球迷陷入瘋狂，認為是勝利的預兆，更在賽前就給予英格蘭球員無形的歷史壓力，從場外成功炒熱這場宿敵之戰的緊張氛圍。

斯卡洛尼大出奇招！陣型大修挑戰三獅軍團

除了在球衣上動腦筋，阿根廷的實質戰術也將迎來大變動。最新消息指出，冠軍教頭斯卡洛尼正在密集研擬全新的陣型配置。面對陣容豪華的英格蘭，斯卡洛尼顯然不打算沿用常規打法，這波「變陣」預期將針對對手的弱點進行精準打擊。無論是加強中場控制還是邊路突破，都展現出阿根廷誓言拿下勝利的強烈企圖心。

上帝之手與世紀最佳進球！38年的恩怨情仇

這波球衣操作的背後，源自於一段長達38年的足壇恩怨。回顧1986年世界盃八強賽，阿根廷正是穿著客場球衣迎戰英格蘭。當年傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）不僅以極具爭議的「上帝之手」先馳得點，隨後更狂奔半場連過數人，踢進「世紀最佳進球」，最終帶領阿根廷贏球並順利捧冠。如今這段經典歷史因一件球衣再次浮上檯面，讓這場史詩級對決更添戲劇張力。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西阿根廷

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