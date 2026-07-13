世界盃擴編64隊是為中國開大門？自家媒體先潑冷水：沒實力無用

▲中國男子足球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界盃足球賽繼本屆達成48國體制成功後，FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）日前接受瑞士媒體《blue Sport》採訪時拋出重磅震撼彈，表明討論2030年世界盃開始將參賽國大幅增加至64個國家的可能性，若成真亞洲名額預計將能擴大到12隊，這對一直渴望再度進軍世界盃的中國來說看次是天大的喜訊，但自家媒體卻潑冷水分析，如自身無實力給再多名額都無用。

FIFA主席因凡蒂諾在受訪時表示，世界盃是為了全世界而生，即使是弱小國家也應該擁有參賽機會以提升技術動機，此話一出也被外媒直指是FIFA暗中希望能讓中國能踢進世界盃。

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中國國家隊本屆雖沒能搶進48強，不過卻仍用各種方式深入世界盃。其中裁判方面，中國裁判馬寧再次出征，擔任本屆世界盃主裁判與第四官員，傅明則擔任影片助理裁判（VAR）。商業層面，中國企業堪稱本屆世界盃的頂級金主，聯想、海信、蒙牛等中國企業成為本屆贊助商，合計投入超過5億美元，占全球贊助總額將近1/4。

然而消息一出，傳回中國國內卻出現兩派說法，而中國媒體《網易》撰文分析，指出若世界盃真的擴軍至64國，亞洲區的參賽名額預計將從現行的8.5張增加到12張左右，然而大開的晉級方便之門，對長期積弱不振的中國隊而言看似是天大喜訊，但現實卻是極其殘酷。

前中國代表隊的FIFA排名僅位居世界第91位、亞洲第13位，在當前2026年美加墨世界盃預選賽中，連爭奪亞洲區現有的8.5張門票都處於無法樂觀的艱難狀況。隨著亞洲足球持續走向向上平準化，各國整體實力平均提升，亞洲足球界的競爭已日趨激烈，在日本、韓國、伊朗、澳洲牢牢守住最上位集團的情況下，沙烏地阿拉伯、烏茲別克、約旦的實力也在踏實地上升，甚至連東南亞球隊都在迅速崛起，這讓不少專家擔心中國隊的成績未來甚至會落後於東南亞國家。

▲中國隊過去僅在2002年踢進過一屆世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

中媒更一針見血地指出，擴大世界盃出線權僅僅只是降低了預選賽通過的門檻，但絕對無法填補實力上的根本不足，中國代表隊長期以來存在著基層足球培育系統脆弱、薄弱的選手人才層，以及國內聯賽系統不穩定等根深蒂固的困境，光憑增加出線名額這項制度上的「恩惠」，是根本無法為中國足球找到真正突破口的，世界盃出線權的擴大無疑是良好的歷史機會，但絕非中國隊的「救命稻草」，想要重返世界盃的最高殿堂，終究只能靠自身實力去抓住機會。

中國僅在2002年參與過一屆世界盃，小組賽階段面對巴西、土耳其和哥斯大黎加，最終以三戰全敗、未進一球的成績遭到淘汰，和印尼成為目前歷史上唯一兩支出賽「0進球0積分」的隊伍。