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世界盃4大新星出世！瑞士20歲曼贊比狂轟3球　一戰踢進豪門雷達

▲▼瑞士隊在21歲超新星曼贊比（Johan Manzambi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士隊在20歲超新星曼贊比。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2026年美加墨世界盃進入尾聲，除了傳統強權廝殺，年輕球員的爆發更是全球球迷與各大豪門球隊的關注焦點！《ESPN》評點本屆世足4大超新星，其中瑞士20歲天才曼贊比（Johan Manzambi）狂轟3球技驚四座，加上哥倫比亞普埃爾塔（Gustavo Puerta）等大物，他們正用實力向全世界宣告新時代的來臨！

瑞士20歲神童狂轟3球 曼贊比身價狂飆

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要說本屆最大驚奇，絕對是效力德甲弗萊堡的瑞士小將曼贊比！年僅20歲的他在進攻端展現超齡沉穩，儘管因膝蓋受傷導致缺陣8強對阿根廷之戰，但本屆賽會攻進3球，無疑是球隊的進攻核心，更被外界一致點名為本屆賽事的「最大突破球星」。他在面對強敵時毫不怯場的表現，注定要在這屆世界盃後迎來身價暴漲，成為歐洲各大豪門瘋搶的目標。

哥國鐵血防中普埃爾塔、象牙海岸大鎖迪奧曼德

在防守端，哥倫比亞的普埃爾塔展現了「燃燒靈魂」的拚戰精神！23歲的他在中場的破壞力與遠射威脅，是球隊重要的防守中樞。另外，象牙海岸雖然在32強惜敗挪威，但年僅22歲、效力葡萄牙體育的中後衛迪奧曼德（Ousmane Diomande）扛起後防重任，單場傳球成功率極高，展現出突破4000萬歐元身價的高水準身手，防守穩定度令人驚豔。

▲▼美國隊新星後衛弗里曼（Alex Freeman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼本屆賽會有攻進一顆球。（圖／達志影像／美聯社）

美國地主希望弗里曼　展現領袖氣質

身為地主國之一，美國隊新星後衛弗里曼（Alex Freeman）也成功擠進這份潛力名單。他不僅在後防線上展現強悍的對抗性，面對比賽高壓與落後困境時，更成熟地向外界喊話「我們會強勢反彈、奮戰到底」，展露球技之外的絕佳心理素質。這群20歲出頭的年輕小將們，不僅為本次賽會帶來多元的觀賽亮點，更預約了未來足壇的巨星席位。

關鍵字： 2026世足世界盃

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