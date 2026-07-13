洋基第8輪選進名將之子 小派提特投打二刀流引發關注

▲小派提特（Luke Pettitte）。（圖截自MLB官網）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

紐約洋基在2026年大聯盟選秀第8輪、總順位248順位選進投打二刀流球員小派提特（Luke Pettitte），除了是備受矚目的新星，他更是洋基傳奇名將派提特（Andy Pettitte）的兒子，這段父子傳承的故事也成為今年選秀的一大話題。

Luke大學生涯前兩個球季以投手身分為主，累計出賽17場、投48局，繳出3.19防禦率，主要以最快約145公里的速球（約90英里）搭配135至138公里的滑球（約85英里）壓制打者。不過，他因接受Tommy John（手肘韌帶重建）手術，提前結束球季。

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為了不讓自己停下腳步，Luke將重心轉往打擊，擔任球隊專職指定打擊。沒想到這個決定讓他打出生涯最佳一年，整季繳出3成37打擊率、4成03上壘率、6成93長打率，外帶16支全壘打、48分打點，展現不俗的長打能力，也成功吸引大聯盟球探目光，最終獲得洋基第8輪青睞。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）得知球隊選進Luke後相當開心，他表示，「真的嗎？太棒了！Andy現在是我的好朋友，雖然他今天不在這裡，但他一直都是球隊文化的重要一員。我也認識Luke，知道他的成長歷程。他經歷Tommy John手術，今年卻在大學打出非常棒的成績，我很期待看到他未來的發展，他是個很棒的孩子。」

Luke的父親Andy Pettitte是洋基隊史最具代表性的投手之一，18年大聯盟生涯有15個球季效力洋基，累積5座世界大賽冠軍、3度入選明星賽，曾與基特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera）及波沙達（Jorge Posada）替洋基打下輝煌成績。

如今Luke披上洋基戰袍，雖然背負著「名將之子」的光環，但他是憑藉傷後轉型、用球棒打出成績獲得機會。未來洋基是否會讓他繼續挑戰投打二刀流，或專注其中一個角色發展，也將成為外界關注焦點。

▲洋基傳奇名將派提特（Andy Pettitte）。 （圖／達志影像／美聯社）