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美聯防禦率王退出明星賽！　洋基火球王牌施利特勒顧全爭冠大局

▲Cam Schlittler。（圖／路透）

▲Cam Schlittler。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基火球王牌施利特勒（Cam Schlittler）確定不會在明星賽登板，洋基球團宣布，施利特勒雖然仍會出席15日在費城市民銀行球場舉行的明星賽相關活動，但考量身體恢復與下半季備戰，他決定不在比賽中投球。

總教練布恩（Aaron Boone）強調，施利特勒沒有任何健康疑慮，這項決定單純是為了將重心放在下半季；「Cam明星賽不會投球。」布恩表示，「他今天進來找我談過這件事，並且做出了這個決定。」

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布恩進一步說明，「他覺得在原本應該進行恢復的日子，再上場投出時速100英里的球，讓他有些顧慮；我當然支持他的決定，他也明白下半季對我們球隊以及他自己有多麼重要，我完全支持他的選擇。」

施利特勒今日也親自說明做出決定的思考過程，他坦言，原本連續數週都傾向在明星賽登板，但想到隊友弗里德（Max Fried）、柯爾（Gerrit Cole）和羅登（Carlos Rodón）上半季先後受到傷勢影響，最終決定不冒任何風險。

「過去幾週，我一直傾向在明星賽投球，那原本就是計畫。」施利特勒說，「我知道自己的登板時間沒有完全配合上，明星賽那天大致會落在我的牛棚練投日。」

施利特勒接著說，「昨天比賽結束後，我仔細思考了這件事，我的首要考量是球隊，以及我要如何幫助這支球隊贏得總冠軍；我沒有足夠把握自己能百分之百恢復，再上去投一局，並且使出全力投球。」

儘管已經決定不主動登板，施利特勒仍強調，自己並未退出明星賽名單，若比賽出現臨時需求，他依然願意接受調度。

「我還是在名單上，如果需要我投球，我就會投。」施利特勒提及，「我會到現場，按照平常的方式進行準備，接著再看看情況如何發展。」

施利特勒目前可能在18日於洋基球場對道奇的下半季首戰擔任先發，但洋基尚未正式公布下半季開打後的先發輪值；由於他才在12日登板，因此明星賽當天原本正好是他的練投日。

布恩表示，「我們已經討論過對道奇系列賽的先發輪值，但我現在還不準備公布，我們大致知道會怎麼安排，不過我希望先打完今天的比賽，再度過接下來幾天後做決定。」

雖然不打算登板，施利特勒仍會前往費城參與明星賽活動，且有許多家人將到場支持，他在12日先發結束後，曾談到入選明星賽的感受。

「那會是一次很酷的體驗。」施利特勒表示，「我沒有太擔心自己會不會在明星賽登板，就這支球隊目前的狀況、我們最近的表現，以及過去幾天發生的事情而言，我還有更多事情需要關心。」

他補充，「上次和你們談話時，我對球隊最近的比賽節奏有些沮喪。如果能以好的結果結束上半季，完成系列賽橫掃，再前往費城，我們的心情也能更加輕鬆。」

施利特勒本季繳出9勝5敗、防禦率2.05與每局被上壘率0.94，其中防禦率高居美聯第一，他在118.2局中送出137次三振，僅出現25次保送，展現優異的控球與壓制能力。

關鍵字： 紐約洋基MLB

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