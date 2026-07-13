運動雲

>

梅西眼眶受傷、兩主力前役都透支　阿根廷最大敵人是疲勞

▲梅西（Lionel Messi）前役對瑞士時眼眶遭肘擊濺血。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西（Lionel Messi）前役對瑞士時眼眶遭肘擊濺血。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃4強將於台灣時間15日凌晨登場，衛冕軍阿根廷將正面對決強敵英格蘭，然而8強藍白軍艱辛擊敗瑞士，卻也付出慘痛代價，連兩場淘汰賽都踢到延長的疲勞和球王梅西（Lionel Messi）遭遇眼眶受傷以及其他傷兵陰霾，現在對阿根廷來說爭取二連霸最大的敵人恐怕就是累積的疲勞。

阿根廷繼16強對戰維德角踢滿120分鐘後，8強對戰瑞士又被迫進入延長死鬥，比賽還出現令人揪心的一幕，39歲阿根廷球王梅西在爭球時，臉遭到瑞士中場扎卡（Granit Xhaka）肘擊，導致眼眶受傷出血，一度在場邊接受隊醫緊急治療。且除了梅西浴血奮戰外，28歲的主力後衛羅梅羅（Cristian Romero）與31歲的中場帕雷德斯（Leandro Paredes）也在延長賽中因體力徹底透支、被迫替補下場，讓阿根廷的奪冠核心骨幹集體亮起紅燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梅西（Lionel Messi）用水沖洗受傷的眼眶。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西（Lionel Messi）用水壺沖洗受傷的眼眶。（圖／達志影像／美聯社）

酷熱的天氣、長途移動、過度的出場時間，加上剛結束賽季的疲勞，以及淘汰賽兩度踢滿延長賽，對球隊來說無疑是一場嚴酷的試煉，據阿根廷報紙《號角報》（Clarín）指出，梅西在接受訪時時就表示：「接下來因為賽程密集導致疲勞累積，我打算優先休養。全隊都有同感。為了能以最佳狀態迎接一直以來在做的事——也就是戰鬥，我們正努力調整。」

接下來阿根廷將移師美國亞特蘭大，在台灣時間7月15日與三獅軍團英格蘭正面交鋒，主帥史卡洛尼（Lionel Scaloni）如何在有限的時間內調配體能，並確保浴血的梅西與透支的防線及時歸位，將是這場萬眾矚目的英阿大戰中，阿根廷能否順利叩關決賽的關鍵命題。

關鍵字： 2026世足世界盃阿根廷梅西英格蘭4強賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

公車搶快左轉撞分隔島成「蹦蹦車」竟直接開走

熱門新聞

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

24強奪冠機率、運彩賠率出爐

3延長致勝破門　小蜘蛛卻說屬於梅西

4阿根廷沒碰強權闖4強　專家卻提警告

5世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

最新新聞

1中信兄弟×AAPE攻占洲際

2麥卡錫再敲首局首打席場內轟　成97年來第一人

3世界盃主帥大風吹！15名教頭沒頭路

4黃蜂GM首談交易「三球」：是最艱難的決定

5統一獅J-LIONS攻占大巨蛋

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366