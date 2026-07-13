梅西眼眶受傷、兩主力前役都透支　阿根廷最大敵人是疲勞

▲梅西（Lionel Messi）前役對瑞士時眼眶遭肘擊濺血。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃4強將於台灣時間15日凌晨登場，衛冕軍阿根廷將正面對決強敵英格蘭，然而8強藍白軍艱辛擊敗瑞士，卻也付出慘痛代價，連兩場淘汰賽都踢到延長的疲勞和球王梅西（Lionel Messi）遭遇眼眶受傷以及其他傷兵陰霾，現在對阿根廷來說爭取二連霸最大的敵人恐怕就是累積的疲勞。

阿根廷繼16強對戰維德角踢滿120分鐘後，8強對戰瑞士又被迫進入延長死鬥，比賽還出現令人揪心的一幕，39歲阿根廷球王梅西在爭球時，臉遭到瑞士中場扎卡（Granit Xhaka）肘擊，導致眼眶受傷出血，一度在場邊接受隊醫緊急治療。且除了梅西浴血奮戰外，28歲的主力後衛羅梅羅（Cristian Romero）與31歲的中場帕雷德斯（Leandro Paredes）也在延長賽中因體力徹底透支、被迫替補下場，讓阿根廷的奪冠核心骨幹集體亮起紅燈。

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▲梅西（Lionel Messi）用水壺沖洗受傷的眼眶。（圖／達志影像／美聯社）

酷熱的天氣、長途移動、過度的出場時間，加上剛結束賽季的疲勞，以及淘汰賽兩度踢滿延長賽，對球隊來說無疑是一場嚴酷的試煉，據阿根廷報紙《號角報》（Clarín）指出，梅西在接受訪時時就表示：「接下來因為賽程密集導致疲勞累積，我打算優先休養。全隊都有同感。為了能以最佳狀態迎接一直以來在做的事——也就是戰鬥，我們正努力調整。」

接下來阿根廷將移師美國亞特蘭大，在台灣時間7月15日與三獅軍團英格蘭正面交鋒，主帥史卡洛尼（Lionel Scaloni）如何在有限的時間內調配體能，並確保浴血的梅西與透支的防線及時歸位，將是這場萬眾矚目的英阿大戰中，阿根廷能否順利叩關決賽的關鍵命題。