運動雲

>

史金斯擺脫9場不勝陰霾　5.1局狂飆7K明星賽前收2連勝

▲斯金斯（Paul Skenes）奪賽季第15場優質先發。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜王牌史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

上半季曾連續9場先發沒拿勝投的海盜王牌史金斯（Paul Skenes），13日(台灣時間)面對釀酒人逐漸找回節奏，他主投5.1局飆出7次三振僅失2分，收下本季第8勝，也拿下近期2連勝。海盜打線在4局下狂灌10分，終場以14比5大勝，明星賽前完成3連戰橫掃。

原本這場比賽被視為史金斯與釀酒人新星米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）的強投對決，不過後者因手臂疲勞跳過先發，兩位入選全明星的投手也都將缺席明星賽正賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史金斯前3局完全封鎖釀酒人打線，直到4局上才遭葉力奇（Christian Yelich）與裘里歐（Jackson Chourio）連續敲出二壘安打破功，接著又因對手滾地球失掉第2分。不過他隨即回穩，在4、5兩局飆出5次三振，沒有再讓釀酒人擴大攻勢。

最終史金斯主投5.1局用82球，被敲3支安打、失2分，另有1次保送、飆出7次三振。這也是他繼上一場擊敗亞特蘭大勇士後，再度收下勝投。此前史金斯曾陷入連9場先發無勝、吞下6敗的低潮，海盜更在那9場比賽全數落敗，如今他成功止跌，連續兩場先發都幫助球隊拿下勝利。

此戰海盜打線火力全開，4局下歐蘇納（Marcell Ozuna）率先開轟，岡薩雷斯（Nick Gonzales）敲出2分打點二壘安打，特里奧洛（Jared Triolo）再補上2分打點安打，曼古姆（Jake Mangum）則擊出帶有打點的三壘安打，在沒有出局的情況下就攻下7分，單局猛灌10分奠定勝基，終場海盜以14比5大勝，帶著3連戰橫掃的氣勢迎接明星賽週。

關鍵字： MLB海盜史金斯釀酒人明星賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

【出不來就先躺一會】法鬥突然很安靜...沒想到是掉進縫縫媽笑瘋

熱門新聞

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

24強奪冠機率、運彩賠率出爐

3延長致勝破門　小蜘蛛卻說屬於梅西

4阿根廷沒碰強權闖4強　專家卻提警告

5世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

最新新聞

1中信兄弟×AAPE攻占洲際

2麥卡錫再敲首局首打席場內轟　成97年來第一人

3世界盃主帥大風吹！15名教頭沒頭路

4黃蜂GM首談交易「三球」：是最艱難的決定

5統一獅J-LIONS攻占大巨蛋

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366