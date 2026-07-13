史金斯擺脫9場不勝陰霾　5.1局狂飆7K明星賽前收2連勝

▲海盜王牌史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

上半季曾連續9場先發沒拿勝投的海盜王牌史金斯（Paul Skenes），13日(台灣時間)面對釀酒人逐漸找回節奏，他主投5.1局飆出7次三振僅失2分，收下本季第8勝，也拿下近期2連勝。海盜打線在4局下狂灌10分，終場以14比5大勝，明星賽前完成3連戰橫掃。

原本這場比賽被視為史金斯與釀酒人新星米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）的強投對決，不過後者因手臂疲勞跳過先發，兩位入選全明星的投手也都將缺席明星賽正賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史金斯前3局完全封鎖釀酒人打線，直到4局上才遭葉力奇（Christian Yelich）與裘里歐（Jackson Chourio）連續敲出二壘安打破功，接著又因對手滾地球失掉第2分。不過他隨即回穩，在4、5兩局飆出5次三振，沒有再讓釀酒人擴大攻勢。

最終史金斯主投5.1局用82球，被敲3支安打、失2分，另有1次保送、飆出7次三振。這也是他繼上一場擊敗亞特蘭大勇士後，再度收下勝投。此前史金斯曾陷入連9場先發無勝、吞下6敗的低潮，海盜更在那9場比賽全數落敗，如今他成功止跌，連續兩場先發都幫助球隊拿下勝利。

此戰海盜打線火力全開，4局下歐蘇納（Marcell Ozuna）率先開轟，岡薩雷斯（Nick Gonzales）敲出2分打點二壘安打，特里奧洛（Jared Triolo）再補上2分打點安打，曼古姆（Jake Mangum）則擊出帶有打點的三壘安打，在沒有出局的情況下就攻下7分，單局猛灌10分奠定勝基，終場海盜以14比5大勝，帶著3連戰橫掃的氣勢迎接明星賽週。