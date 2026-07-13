亞運完整名單14日揭曉！棒球名單同步出爐、旅外球員受矚目

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年愛知・名古屋亞運即將於9月19日盛大開幕，運動部預計將在14日早上公布本屆亞運中華代表隊完整選手名單，而近期最受外界矚目的亞運中華棒球隊代表名單屆時也會同步公布。

名古屋亞洲運動會為第二十屆亞運，預計將於2026年9月19日至10月4日間登場，而名古屋市將成為日本繼東京以及廣島後第三個舉辦亞洲運動會的城市，本屆賽事共有43大項分類。

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中華隊在亞運單屆最佳成績為19金20銀28銅，此紀錄於1998曼谷亞運創下，而總獎牌數最高則是上屆2023年杭州亞運的19金20銀28銅、單屆67面獎牌紀錄。

而本屆棒球代表隊備受矚目，為拚亞運成績，據悉中華隊徵詢的不少都是年初曾參加經典賽的好手。旅外球員以投手為主，也有部分野手，古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、潘文輝、鄭宗哲等，以及效力韓職韓華鷹的左投王彥程也在列，雖然先前棒協表示將在10日公布名單，棒協秘書長林宗成受訪時表示，為配合運動部及中華奧會統一作業，將延至之後揭曉。

依大會最新公布賽程，男子棒球賽事預定於9月21日至27日進行；亞運棒球最早於1990年北京亞運以示範項目亮相，1994年廣島亞運正式列為獎牌競賽項目。中華隊過去曾於2006年杜哈亞運奪金，至今仍是隊史在亞運棒球正式競賽的唯一一冠；上屆杭州亞運則在金牌戰以0比2不敵韓國，拿下隊史第4面銀牌。

亞運棒球分組與完整對戰組合先前已經出爐，中華隊與韓國、香港及泰國同列B組，預賽首日就將遭遇最大勁敵韓國，雙方將於9月21日晚間18時30分在岡崎中央綜合公園棒球場交手。