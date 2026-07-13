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從「母親嫌不舒服」到冷回「隨便他」　貝林漢姆、圖赫爾舊怨再被掀開

▲Jude Bellingham。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jude Bellingham。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

英格蘭昨在世界盃8強賽與挪威激戰至延長賽，最終以2比1驚險勝出，成功搶下準決賽門票，貝林漢姆（Jude Bellingham）一人包辦兩顆進球，成為球隊晉級最大功臣，不過他在賽後公開反駁總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的評論，也讓兩人不合的傳聞再度受到關注。

圖赫爾昨賽後談到英格蘭的勝利時，直言球隊「相當幸運」，不過，貝林漢姆對此明顯不以為然，甚至直接回應，「隨便他怎麼說。」

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貝林漢姆進一步表示，「他可能不知道，在那種情況下，面對哈蘭德（Erling Haaland）、厄德高（Martin Ødegaard）、努薩（Antonio Nusa）以及瑟洛特（Alexander Sørloth）這些球員時，究竟需要付出什麼，才能在場上和他們對抗；他們絕對不是容易應付的對手。」

貝林漢姆此番言論，被外界解讀為直接回擊圖赫爾，也讓兩人關係緊張的說法再度升溫。

事實上，圖赫爾與貝林漢姆之間的互動早已成為英格蘭媒體焦點，圖赫爾去年夏天接受《talkSPORT》訪問時曾透露，自己的母親認為貝林漢姆在場上的部分行為「令人感到不舒服」。

▲Thomas Tuchel。（圖／達志影像／美聯社）

▲Thomas Tuchel。（圖／達志影像／美聯社）

相關言論隨即引發爭議，圖赫爾事後解釋，自己的說法造成外界誤解，並為此向貝林漢姆道歉；不過，從那次事件之後，兩人私下關係不佳的傳聞便始終沒有平息，如今貝林漢姆再度公開反駁圖赫爾，也讓相關猜測重新浮上檯面。

英國《太陽報》則認為，即使圖赫爾與貝林漢姆確實存在摩擦，兩人仍然擁有相同且明確的目標，那就是帶領英格蘭奪下世界盃冠軍。

該報分析，兩人偶爾可能因理念不同累積不滿，甚至在公開場合爆發衝突，但這種充滿張力的關係，反而可能成為球隊在關鍵時刻突破極限的動力；對英格蘭而言，這些碰撞未必代表更衣室失控，也可能是競爭心與爭冠企圖的展現。

▲Thomas Tuchel。（圖／達志影像／美聯社）

▲Thomas Tuchel。（圖／達志影像／美聯社）

圖赫爾過去執教巴黎聖日耳曼與切爾西期間，也曾因轉會政策及球隊規劃與俱樂部高層發生衝突，他向來個性鮮明，並非容易妥協或管理的教練，但英媒也肯定，他接掌英格蘭兵符後，成功開發貝林漢姆擔任第二前鋒的進攻能力。

貝林漢姆在圖赫爾的戰術體系中，被賦予更多進入禁區及接近球門的空間，他在8強賽梅開二度，也證明這項調整已收到效果；儘管兩人在言論上不時出現交鋒，圖赫爾仍成功讓貝林漢姆成為英格蘭進攻端最具威脅性的武器之一。

關鍵字： 2026世足、英格蘭、足球、挪威、哈蘭德、貝林漢姆

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