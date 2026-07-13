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睽違三年再度挑戰NBA　歐拉迪波舉辦訓練會力拼重返聯盟

▲過去曾在溜馬打出全明星身手的歐拉迪波（Victor Oladipo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲過去曾在溜馬打出全明星身手的歐拉迪波（Victor Oladipo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

曾兩度入選NBA全明星賽的後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）仍未放棄重返NBA的夢想，他於12日(台灣時間)宣布將在拉斯維加斯舉辦個人試訓會，邀請各隊高層、球探及教練團到場，希望透過實戰訓練證明自己的身手，爭取重返聯盟的機會。

歐拉迪波在社群平台表示，「這次訓練將開放給NBA各隊管理階層、球探、教練、聯盟相關人員及其他有興趣參與的官方代表。我很期待再次站上球場競爭，向大家展現目前的狀態，並與所有到場的人交流。」

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現年34歲的歐拉迪波是2013年NBA選秀榜眼，由奧蘭多魔術挑中進入聯盟，生涯曾效力魔術、奧克拉荷馬雷霆、印第安納溜馬、休士頓火箭及邁阿密熱火。其中他在2017-18賽季於溜馬打出生涯代表作，不僅首度入選全明星賽，更榮獲年度最佳進步球員，並入選年度防守第一隊。

然而，傷病成為歐拉迪波生涯最大阻礙。2022-23賽季效力熱火期間，他出賽42場後因膝蓋重傷提前報銷，該季繳出場均10.7分、3.5助攻、1.4抄截，投籃命中率39.7%，自此便未再踏上NBA賽場。

為了尋求重返聯盟的機會，歐拉迪波上賽季加盟密爾瓦基公鹿G聯盟附屬球隊威斯康辛鹿群，15場比賽場均貢獻13.5分、4.6籃板、3.8助攻，持續透過比賽調整狀態。累計10年NBA生涯，他共出賽504場，場均可攻下16.9分、4.5籃板、3.9助攻。

關鍵字： 歐拉迪波NBA試訓重返NBA全明星後衛傷後回歸

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