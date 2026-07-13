8局還落後照樣橫掃！萊斯致勝三壘打　洋基連3戰逆轉寫百年紀錄

▲Ben Rice。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基再度上演絕地反攻！條紋軍13日續戰國民，靠著萊斯（Ben Rice）8局上敲出帶有2分打點的致勝三壘安打，最終以5比3逆轉獲勝，不僅完成系列賽橫掃，也連續第3場在比賽後段扭轉戰局，締造隊史自1910年以來首見的罕見紀錄。

洋基此役進入8局上仍以2比3落後，兩出局後攻佔一、二壘，萊斯面對國民投手，將球強勁掃向左中外野全壘打牆。

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國民中外野手克魯斯（Dylan Crews）追球時撞上牆面，左外野手萊爾（Daylen Lile）也未能及時處理滾遠的球，讓舒曼（Max Schuemann）與葛里沙姆（Trent Grisham）接連跑回本壘，洋基一口氣以4比3超前。

這支三壘安打擊球初速達100.8英里，Statcast推估飛行距離為383英尺，也是萊斯本季第3支三壘安打；他將連續安打場次延長至8場，並已連續12場比賽上壘，寫下個人本季最長紀錄。

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不過萊斯賽後坦言，擊球當下並不認為自己完全掌握住球，「沒有，我不覺得自己打得很紮實，不過我看到球一直往外飛，所以我想風勢多少幫了一點忙，才讓那一球變成難以處理的牆邊球；我很高興它最後沒有被接殺。」

這是洋基本季第24場逆轉勝，同時也是近期連續第4場逆轉獲勝，洋基在本系列賽3場比賽打完前7局時都處於落後，最終卻全部勝出。

根據Elias Sports Bureau統計，洋基上一次在至少3場的系列賽中，每場都於8局或更晚仍落後，最終卻完成橫掃，已經要追溯至1910年5月對戰克里夫蘭；大聯盟上一支完成同樣壯舉的球隊，則是2014年6月對戰舊金山巨人的科羅拉多洛磯。

▲Ben Rice。（圖／達志影像／美聯社）



談到球隊連續在比賽後段逆轉，萊斯表示，「這就是我們必須抱持的心態，到了比賽後段，即使我們還處於落後，也要知道自己仍然有打擊機會；這就是我們在明星賽休兵期後，必須繼續帶著前進的心態。」

國民開賽便展開攻勢，重砲伍德（James Wood）1局下首打席逮中洋基先發投手華倫（Will Warren）一顆94.6英里快速球，轟出中外野陽春砲；這發全壘打經Statcast推估飛行距離達434英尺，是伍德本季第28轟。

伍德連續第2場比賽首局首打席開轟，本季已經第10次達成，持續刷新國民隊史紀錄。

Second straight game with a leadoff homer for James Wood!



His TENTH leadoff tank of the season pic.twitter.com/aMx3fl9TcX — MLB (@MLB) July 12, 2026

儘管一開賽就挨轟，華倫並未因此受到影響，最終完成5局投球，只被敲出4支安打、失掉1分，成功控制國民後續攻勢。

華倫表示，「我站上投手丘後，就是要盡可能把局數投得越深越好，說到底，我對自己在本壘板附近的投球能力有信心。」

洋基直到5局上才突破國民投手封鎖，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）與威爾斯（Austin Wells）接連敲出帶有打點的一壘安打，將比分反超為2比1。

▲Paul Blackburn。（圖／達志影像／美聯社）



國民6局下靠著代打米德（Curtis Mead）開轟追平；米德逮中左投希爾（Tim Hill）的伸卡球，將球轟出中外野大牆，雙方戰成2比2，這也是希爾本系列賽被擊出的第3支全壘打，以及7月被敲出的第4轟。

國民一度在7局下取得3比2領先，但洋基8局上靠萊斯的關鍵三壘打逆轉戰局，隨後再添加保險分；布萊克本（Paul Blackburn）最後登板投完2局，沒有失掉任何分數，成功守住勝果，拿下生涯首次救援成功。

洋基以54勝42敗結束上半季，對戰國民取得6連勝，近期則拉出4連勝，過去7場比賽拿下5勝。