「大谷學弟」馬林魚第8輪選中　軟銀也交涉！月底抉擇落腳美或日

▲日本新星佐佐木麟太郎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

美國職棒大聯盟2026年選秀會於台灣時間13日舉行，效力於史丹佛大學的日本新星佐佐木麟太郎在第8輪、總順位235順位獲邁阿密馬林魚指名。馬林魚球探透露，球隊長期追蹤佐佐木，並在選秀當天上午重新評估選秀名單後，最終決定在第8輪出手。

21歲的佐佐木麟太郎出身岩手縣花卷東高中，與道奇巨星大谷翔平、洛杉磯天使投手菊池雄星同為校友。他在2023年夏季甲子園率隊闖進8強，之後選擇赴美就讀史丹佛大學，而非投入日職選秀。

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佐佐木大學首個球季敲出7發全壘打，OPS為0.790；到了2025年球季，成績提升至16轟、47分打點、OPS 0.952，打擊火力明顯成長，也吸引大聯盟球探持續關注。

負責佐佐木的馬林魚球探費爾班克斯（Scott Fairbanks）透露，球隊是在選秀第2天上午重新檢視選秀報告時，才真正將佐佐木列為現實的指名選項，「今天早上重新看了選秀報告，他的名字特別顯眼，從那時起，我們才開始認真討論選他的可能性。」

費爾班克斯表示，球隊從佐佐木進入史丹佛大學後便持續追蹤，「他在日本高中時期就是知名球員，但過去兩年選球能力持續進步，打擊內容也愈來愈好。史丹佛教練團不僅稱讚他的實力，也高度評價他的謙虛態度。」

談到未來是否能順利完成簽約，費爾班克斯表示，「這會是個困難的決定，但麟太郎擁有很多很棒的選擇，我相信他會選擇最適合自己的道路。」他也向佐佐木喊話，強調馬林魚具備完善的球員養成體系，「我們能讓球員變得更強、更快、更有力量，只要來到馬林魚，就一定能持續成長。」

目前馬林魚與佐佐木的簽約期限為美東時間7月27日下午5點（台灣時間28日上午6點），另一方面，福岡軟銀鷹去年日職選秀以第一指名取得他的交涉權，雙方簽約期限同樣落在本月底。此外，佐佐木也仍有續留史丹佛大學的選項。

佐佐木日前受訪時曾表示，「接下來一個月將決定我的人生方向，雖然有壓力，但更多的是期待。我很感謝自己擁有三種選擇，希望能好好思考後做出決定。」他的下一步動向，也成為日本棒壇今夏最受矚目的焦點之一。