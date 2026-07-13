運動雲

>

「大谷學弟」馬林魚第8輪選中　軟銀也交涉！月底抉擇落腳美或日

▲日本新星佐佐木麟太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新星佐佐木麟太郎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

美國職棒大聯盟2026年選秀會於台灣時間13日舉行，效力於史丹佛大學的日本新星佐佐木麟太郎在第8輪、總順位235順位獲邁阿密馬林魚指名。馬林魚球探透露，球隊長期追蹤佐佐木，並在選秀當天上午重新評估選秀名單後，最終決定在第8輪出手。

21歲的佐佐木麟太郎出身岩手縣花卷東高中，與道奇巨星大谷翔平、洛杉磯天使投手菊池雄星同為校友。他在2023年夏季甲子園率隊闖進8強，之後選擇赴美就讀史丹佛大學，而非投入日職選秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佐佐木大學首個球季敲出7發全壘打，OPS為0.790；到了2025年球季，成績提升至16轟、47分打點、OPS 0.952，打擊火力明顯成長，也吸引大聯盟球探持續關注。

負責佐佐木的馬林魚球探費爾班克斯（Scott Fairbanks）透露，球隊是在選秀第2天上午重新檢視選秀報告時，才真正將佐佐木列為現實的指名選項，「今天早上重新看了選秀報告，他的名字特別顯眼，從那時起，我們才開始認真討論選他的可能性。」

費爾班克斯表示，球隊從佐佐木進入史丹佛大學後便持續追蹤，「他在日本高中時期就是知名球員，但過去兩年選球能力持續進步，打擊內容也愈來愈好。史丹佛教練團不僅稱讚他的實力，也高度評價他的謙虛態度。」

談到未來是否能順利完成簽約，費爾班克斯表示，「這會是個困難的決定，但麟太郎擁有很多很棒的選擇，我相信他會選擇最適合自己的道路。」他也向佐佐木喊話，強調馬林魚具備完善的球員養成體系，「我們能讓球員變得更強、更快、更有力量，只要來到馬林魚，就一定能持續成長。」

目前馬林魚與佐佐木的簽約期限為美東時間7月27日下午5點（台灣時間28日上午6點），另一方面，福岡軟銀鷹去年日職選秀以第一指名取得他的交涉權，雙方簽約期限同樣落在本月底。此外，佐佐木也仍有續留史丹佛大學的選項。

佐佐木日前受訪時曾表示，「接下來一個月將決定我的人生方向，雖然有壓力，但更多的是期待。我很感謝自己擁有三種選擇，希望能好好思考後做出決定。」他的下一步動向，也成為日本棒壇今夏最受矚目的焦點之一。

關鍵字： 大聯盟佐佐木麟太郎日本馬林魚史丹佛大學

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

范瑋琪讚王力宏：真男人　曝「手術醫生是他歌迷」

熱門新聞

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

24強奪冠機率、運彩賠率出爐

3延長致勝破門　小蜘蛛卻說屬於梅西

4阿根廷沒碰強權闖4強　專家卻提警告

5世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

最新新聞

1中信兄弟×AAPE攻占洲際

2麥卡錫再敲首局首打席場內轟　成97年來第一人

3世界盃主帥大風吹！15名教頭沒頭路

4黃蜂GM首談交易「三球」：是最艱難的決定

5統一獅J-LIONS攻占大巨蛋

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366